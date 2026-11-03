Одна довідка може змінити розмір пенсії: що потрібно перевірити пенсіонерам

Оформлення заслуженого відпочинку вимагає ретельної уваги до кожного папірця, адже державні органи часто припускаються прикрих неточностей. Іноді звичайна неуважність інспектора непомітно з'їдає значну частину щомісячного доходу літньої людини.

Яка довідка може збільшити пенсію

Навіть після подання всіх необхідних документів пенсіонери не завжди отримують виплати в повному обсязі. Причиною може стати помилка під час розрахунку пенсії, зокрема неврахування довідки про заробітну плату, яка впливає на індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Якщо такий документ не взяли до уваги, розмір щомісячної виплати може виявитися меншим, ніж належить за законом, нагадує ПФУ.

Тому під час перевірки пенсійної справи важливо переконатися, що Пенсійний фонд врахував усі подані документи, правильно визначив страховий стаж та коефіцієнт заробітку, а також призначив належні надбавки й доплати.

Важливо! Якщо виявлено помилку, пенсіонер має право звернутися до ПФУ із заявою про перевірку нарахувань і перерахунок виплат.

На що варто звернути увагу під час перевірки документів

Щоб не втрачати власні гроші, пенсіонерам радять брати ситуацію під особистий контроль. Самостійно або за допомогою профільних юристів варто ретельно проаналізувати кілька ключових показників.

Зокрема, слід перевірити правильність розрахунку індивідуальних коефіцієнтів заробітку та повноту врахування страхового стажу. Також важливо переконатися, що вам нараховані всі належні доплати та надбавки, уважно вивчивши документи пенсійної справи та інформацію в електронному кабінеті ПФУ.

Що відомо про майбутні зміни та ризики для пенсіонерів

Нагадаємо, що система соціальних виплат в Україні продовжує трансформуватися. Як вже повідомлялося, на 2027 рік заплановано масштабний перерахунок пенсій у три етапи, де з 1 січня мають зрости мінімальні виплати, а з 1 березня відбудеться щорічна індексація.

Водночас українцям варто бути обережними з фінансовими зобов'язаннями. Хоча пенсійні рахунки законодавчо захищені від стягнень, випадки їх блокування через борги все ж трапляються. Експерти радять розподіляти надходження по різних банківських картках, щоб уникнути раптової втрати доступу до всіх засобів існування.