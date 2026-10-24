Нові пенсії вже за 2 місяці: кому перерахують виплати тричі за рік

Кому очікувати на перші надбавки вже взимку

З 1 січня 2027 року фінансовий стан окремих категорій літніх людей може суттєво покращитися, якщо парламент ухвалить новий Держбюджет. Урядовці пропонують підняти прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, із нинішніх 2595 до 2878 гривень.

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Це автоматично потягне за собою зростання мінімальних пенсій та інших соціальних виплат, розмір яких жорстко прив'язаний до цього показника.

Крім того, приємний фінансовий бонус готують для громадян віком від 65 років, які мають повний страховий стаж. Для них мінімальна гарантована виплата може підскочити до 3818 гривень у зв'язку із запланованим підвищенням мінімальної зарплати.

Як відбуватиметься весняна індексація та перерахунок

Традиційна щорічна індексація доходів запланована на березень 2027 року. Точний відсоток підвищення Кабмін визначить окремим рішенням ближче до весни, врахувавши рівень інфляції та темпи зростання середніх зарплат в Україні.

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А вже з 1 квітня на додаткові гроші зможуть розраховувати ті, хто продовжує офіційно працювати на заслуженому відпочинку.

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Перерахунок проведуть для пенсіонерів, які набули щонайменше 24 місяці страхового стажу після попереднього призначення виплат– зазначають у Пенсійному фонді.

Загалом цей етап охопить близько 2,8 мільйона осіб, що становить майже третину від усіх пенсіонерів країни.

Що варто знати про автоматичні вікові бонуси

Протягом усього року держава продовжуватиме нараховувати щомісячні доплати громадянам, які досягають певного поважного віку. Головна умова для отримання цих грошей – загальна сума вашої пенсії не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.

Щойно людині виповнюється 70 років, її гаманець щомісяця поповнюється на 300 гривень. Для осіб віком від 75 до 79 років ця сума становить 450 гривень, а довгожителі від 80 років отримують максимальну надбавку у розмірі 570 гривень.

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Важливо! Звертатися до установ не потрібно, адже система нараховує ці кошти автоматично з дня вашого народження.

Які рішення щодо пенсійного забезпечення ухвалювали раніше

Варто нагадати, що у 2026 році масштабної індексації не проводили, тому березневий перерахунок 2027 року стане першим великим оновленням за тривалий час. Як вже повідомлялося, українці зі значним понаднормовим стажем також відчують зростання доходів завдяки новому прожитковому мінімуму.

За кожен додатковий рік офіційної роботи понад норму держава додає 1% від прожиткового мінімуму. Тому тим, хто планує виходити на пенсію або продовжує працювати, варто уважно стежити за своїм страховим стажем через електронний кабінет ПФУ, щоб не втратити законні надбавки.