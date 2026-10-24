Новые пенсии уже через 2 месяца: кому пересчитают выплаты три раза в год

Кому стоит ожидать первых надбавок уже этой зимой

С 1 января 2027 года финансовое положение отдельных категорий пожилых людей может существенно улучшиться, если парламент примет новый госбюджет. Чиновники предлагают повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с нынешних 2595 до 2878 гривен.

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Это автоматически повлечет за собой рост минимальных пенсий и других социальных выплат, размер которых жестко привязан к этому показателю.

Кроме того, приятный финансовый бонус готовят для граждан в возрасте от 65 лет, имеющих полный страховой стаж. Для них минимальная гарантированная выплата может подскочить до 3818 гривен в связи с запланированным повышением минимальной зарплаты.

Как будет проходить весенняя индексация и перерасчет

Традиционная ежегодная индексация доходов запланирована на март 2027 года. Точный процент повышения Кабмин определит отдельным решением ближе к весне, учтя уровень инфляции и темпы роста средних зарплат в Украине.

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А уже с 1 апреля на дополнительные деньги смогут рассчитывать те, кто продолжает официально работать, находясь на заслуженном отдыхе.

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Перерасчет будет произведен для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после предыдущего назначения выплат– отмечают в Пенсионном фонде.

В целом этот этап охватит около 2,8 миллиона человек, что составляет почти треть всех пенсионеров страны.

Что нужно знать об автоматических возрастных надбавках

В течение всего года государство будет продолжать начислять ежемесячные доплаты гражданам, достигшим определенного почтенного возраста. Главное условие для получения этих денег – общая сумма вашей пенсии не должна превышать 10 340,35 гривен.

Только что человеку исполняется 70 лет, его кошелек ежемесячно пополняется на 300 гривен. Для лиц в возрасте от 75 до 79 лет эта сумма составляет 450 гривен, а долгожители от 80 лет получают максимальную надбавку в размере 570 гривен.

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Важно! Обращаться в учреждения не нужно, ведь система начисляет эти средства автоматически со дня вашего рождения.

Что решения по пенсионному обеспечению принимались ранее

Стоит напомнить, что в 2026 году масштабной индексации не проводили, поэтому мартовский перерасчет 2027 года станет первым большим обновлением за долгое время. Как уже сообщалось, украинцы со значительным сверхнормативным стажем также почувствуют рост доходов благодаря новому прожиточному минимуму.

За каждый дополнительный год официальной работы сверх нормы государство добавляет 1% от прожиточного минимума. Поэтому тем, кто планирует выходить на пенсию или продолжает работать, стоит внимательно следить за своим страховым стажем через электронный кабинет ПФУ, чтобы не лишиться законных надбавок.