Кому посчастливится получить повышенную доплату за стаж

С 1 января 2027 года пенсионеры, имеющиебольшой страховой стаж, смогут получать более высокую доплату к своим ежемесячным выплатам. Это станет возможным благодаря заложенному в проект государственного бюджета росту прожиточного минимума, о чем говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

Если Верховная Рада окончательно примет этот документ, максимальный размер надбавки за каждый сверхнормативный год работы автоматически увеличится.

Ведь право на финансовую надбавку имеют те украинцы, чей официальный стаж превышает установленные государством нормы.

Для пенсий, назначенных после октября 2011 года, этот порог составляет более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Если же вы вышли на заслуженный отдых до этой даты, требования менее строгие: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Важно! За каждый полный год такого "лишнего" стажа государство добавляет 1% от размера вашей пенсии, но эта сумма не может превышать 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Что это значит для вашего кошелька

В проекте бюджета на 2027 год правительство предлагает повысить прожиточный минимум с нынешних 2595 до 2878 гривен. Соответственно, предельная стоимость одного года сверхнормативного стажа вырастет с 25,95 до 28,78 гривны.

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Например, если женщина отработала 40 лет вместо обязательных 30, ее ежемесячная доплата за 10 лет сверхнормативного стажа составит почти 288 гривен вместо нынешних 259 гривен. Однако стоит помнить: если ваша основная пенсия ниже прожиточного минимума, фактическая доплата будет рассчитываться исходя из нее и будет несколько меньше.

Для тех, кто продолжает работать на пенсии, действует жесткое правило. Даже если прожиточный минимум растет, вашу доплату за стаж замораживают на том уровне, который действовал на момент назначения выплат. Перерасчет с учетом новых, более высоких показателей проведут только после вашего официального увольнения с работы.

Порастут ли пенсии в 2027 году

Дискуссии вокруг социальных стандартов на 2027 год продолжаются уже несколько месяцев. Как уже сообщалось, повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост и других выплат.

В частности, минимальная пенсия автоматически у увеличится на 283 гривны. Кроме того, с 1 января 2027 года участники боевых действий начнут получать более высокую надбавку к пенсии, которая со увеличится до 719 гривен в месяц.