Кому и на сколько увеличат выплаты

С 1 января 2027 года участники боевых действий (УБД) начнут получать более высокую надбавку к пенсии, которая увеличится с нынешних 648 гривен до 719 гривен в месяц. Это произойдет благодаря заложенному в проект госбюджета повышению прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2 878 гривен.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ветераны имеют право на ежемесячную доплату в размере 25% от этого показателя.

Как ветеранам оформить дополнительные выплаты

Обычно Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назначает такие надбавки автоматически при оформлении пенсии по возрасту. Однако если выплаты не начисляются, пенсионеру необходимо лично обратиться в ближайшее отделение ПФУ.

Для успешного оформления понадобится полный пакет документов: паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД и военный билет. Также специалисты могут попросить справку об участии в обороне страны и документы, подтверждающие трудовой стаж.

Если пенсионер решит вернуться на военную службу, то начисление назначенной пенсии не отменят, а после увольнения – пересмотрят с учетом дополнительного срока службы,

– отмечают специалисты.

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Стоит помнить, что женщины также могут получать доплаты за особые заслуги перед Украиной, которые составляют от 35% до 40% от прожиточного минимума.

Какие еще изменения в соцвыплатах ждут украинцев

Помимо перерасчета пенсий, государство готовит масштабную реформу всей системы поддержки. Как уже сообщалось, парламент поддержал закон о введении базовой социальной помощи (БСП), который вступит в силу 1 января 2028 года, о чем пишет 24 Канал.

Размер такой помощи будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи с учетом ее реальных потребностей и совокупного дохода. Переход на новую систему будет добровольным, поэтому те, кто захочет оставить прежние форматы выплат, смогут это сделать без каких-либо потерь для собственного кошелька.