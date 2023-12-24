Як відрізняється перерахунок пенсії для працюючих і непрацюючих пенсіонерів

Часто українці пенсійного віку мають низку запитань щодо того, як відбувається перерахунок виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів і від чого залежить розмір доплат. Детальніше про це — далі у тексті.

Від чого залежить перерахунок пенсій

Формула розрахунку основного розміру пенсії за віком є однаковою як для працюючих, так і для непрацюючих пенсіонерів. Вона залежить від ряду факторів, як-от трудовий стаж та середній розмір заробітної плати.

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Різниця між пенсіями працюючих і непрацюючих пенсіонерів полягає в інших параметрах, як-от мінімальна пенсія та надбавки за понаднормовий стаж. Деякі пенсії для непрацюючих пенсіонерів можуть бути прив'язані до розміру прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати в країні. Якщо ці показники змінюються, то і розмір таких пенсій може перераховуватися для відображення актуальних значень цих показників.

Доплати за стаж і вік

! У разі звільнення з роботи пенсію можуть перераховувати, враховуючи оновлені значення прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати на момент звільнення. Таким чином, розмір пенсії може змінюватися для непрацюючих пенсіонерів, тоді як у працюючих пенсіонерів пенсії зазвичай не перераховують, якщо вони продовжують працювати.

Нові доплати, які залежать від стажу та віку, стосуються лише непрацюючих громадян, які молодші за 70 років. Згідно з цими новими правилами, розмір пенсії для таких осіб з усіма надбавками не може бути меншим за 2500 гривень, якщо вони мають відповідний стаж.

Проте для працюючих пенсіонерів розміри пенсій залишилися без змін, і вони можуть бути переглянуті лише у разі звільнення з роботи. Тому, якщо людина має можливість і бажання працювати, то це може бути вигідним, особливо у складний економічний період.

Важливо також пам'ятати, що при влаштуванні на роботу потрібно відразу повідомити Пенсійний фонд про це, оскільки неповідомлення може призвести до переплати пенсії, яку потім почнуть вираховувати.