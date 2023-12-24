От чего зависит перерасчет пенсий

Формула расчета основного размера пенсии по возрасту одинакова как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Она зависит от ряда факторов, таких как трудовой стаж и средний размер заработной платы.

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Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров заключается в других параметрах, таких как минимальная пенсия и надбавки за сверхурочный стаж. Некоторые пенсии для неработающих пенсионеров могут быть привязаны к размеру прожиточного минимума или минимальной зарплаты в стране. Если эти показатели изменяются, то размер таких пенсий может перечисляться для отображения актуальных значений этих показателей.

Заметьте ! При увольнении с работы пенсию могут перечислять, учитывая обновленные значения прожиточного минимума или минимальной зарплаты на момент увольнения. Таким образом, размер пенсии может изменяться для неработающих пенсионеров, в то время как у работающих пенсионеров пенсии обычно не перечисляют, если они продолжают работать.

Доплаты за стаж и возраст

Новые доплаты, зависящие от стажа и возраста, касаются только неработающих граждан моложе 70 лет. Согласно этим новым правилам, размер пенсии для таких лиц со всеми надбавками не может быть менее 2500 гривен, если они имеют соответствующий стаж.

Однако для работающих пенсионеров размеры пенсий остались без изменений, и они могут быть пересмотрены только в случае увольнения с работы. Поэтому, если человек имеет возможность и желание работать, это может быть выгодным, особенно в сложный экономический период.

Важно также помнить, что при устройстве на работу нужно сразу уведомить Пенсионный фонд об этом, поскольку неуведомление может привести к переплате пенсии, которую потом начнут вычислять.