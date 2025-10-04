Пенсіонери можуть подати до Пенсійного фонду заяву на перерахунок своєї пенсії. Як зазначають юристи, існують щонайменше три законні підстави для такого перегляду.

Коли українці можуть вимагати перерахунку пенсії?

Існує кілька випадків, коли пенсіонери можуть звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку виплат, навіть якщо раніше їх пенсія була призначена, передає 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.ua".

Однією з підстав для перерахунку пенсії є надання документів про стаж або дохід, який раніше не враховувався при призначенні виплат. Також перерахунок можливий у разі встановлення нових доплат чи надбавок, наприклад для військових або осіб з почесними званнями.

Чи можуть перерахувати пенсію військовослужбовцям Звернення учасників бойових дій щодо підвищення пенсії теж є підставою для перегляду виплат.Крім того, пенсія може бути перерахована у зв’язку з призначенням її після втрати годувальника.

Які існують головні підстави для підвищення пенсії?

Водночас існують і три найбільш поширені підстави для перерахунку пенсійних виплат:

Зростання заробітної плати. Якщо після призначення пенсії пенсіонер отримував зарплату, вищу за ту, з якої було обраховано пенсію, він може подати заяву про перерахунок. Повторно звертатися можна кожні два роки, якщо зарплата продовжує зростати. Збільшення страхового стажу. Якщо пенсіонер продовжив працювати після виходу на пенсію та набув додатковий страховий стаж, він має право на перерахунок із врахуванням цього стажу. Якщо необхідний стаж уже повністю набраний, перерахунок проводять одразу, не чекаючи дворічного періоду. Підвищення прожиткового мінімуму. Непрацюючим пенсіонерам пенсії перераховують автоматично при зміні прожиткового мінімуму. Працюючим вже після завершення трудової діяльності.

При цьому, пенсіонеру необов’язково пояснювати причину звернення. Адже пенсійний фонд сам може визначити оптимальний варіант перерахунку, щоб виплати були максимально вигідними.

Що ще відомо про перерахунок пенсій в Україні?