Пенсионеры могут подать в Пенсионный фонд заявление на перерасчет своей пенсии. Как отмечают юристы, существуют как минимум три законных основания для такого пересмотра.

Когда украинцы могут требовать перерасчета пенсии?

Существует несколько случаев, когда пенсионеры могут обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета выплат, даже если ранее их пенсия была назначена, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".

Одним из оснований для перерасчета пенсии является предоставление документов о стаже или доходе, который ранее не учитывался при назначении выплат. Также перерасчет возможен в случае установления новых доплат или надбавок, например для военных или лиц с почетными званиями.

Могут ли пересчитать пенсию военнослужащим Обращение участников боевых действий по повышению пенсии тоже является основанием для пересмотра выплат.кроме того, пенсия может быть пересчитана в связи с назначением ее после потери кормильца.

Какие существуют главные основания для повышения пенсии?

В то же время существуют и три наиболее распространенные основания для перерасчета пенсионных выплат:

Рост заработной платы. Если после назначения пенсии пенсионер получал зарплату, выше той, с которой была рассчитана пенсия, он может подать заявление о перерасчете. Повторно обращаться можно каждые два года, если зарплата продолжает расти. Увеличение страхового стажа. Если пенсионер продолжил работать после выхода на пенсию и приобрел дополнительный страховой стаж, он имеет право на перерасчет с учетом этого стажа. Если необходимый стаж уже полностью набран, перерасчет проводят сразу, не дожидаясь двухлетнего периода. Повышение прожиточного минимума. Неработающим пенсионерам пенсии пересчитывают автоматически при изменении прожиточного минимума. Работающим уже после завершения трудовой деятельности.

При этом, пенсионеру необязательно объяснять причину обращения. Ведь пенсионный фонд сам может определить оптимальный вариант перерасчета, чтобы выплаты были максимально выгодными.

