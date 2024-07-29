Кому з 1 серпня не перерахують субсидію

З 1 серпня 2024 року українцям автоматично перерахують субсидії на неопалювальний сезон. Це пов'язано зі зростанням тарифів на електроенергію.

Кому не перерахують субсидію

Окремим категоріям громадян потрібно буде звернутися до Пенсійного фонду з новою заявою та декларацією про доходи для отримання субсидії.

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Більшість отримувачів субсидій отримають їх автоматично, якщо їхні дані про майновий стан або склад домогосподарств не змінилися.

Це означає, що додатково звертатися нікуди не потрібно. Пенсійний фонд на основі наявних даних перерахує розмір субсидії, на яку родина або домогосподарство має право.

Проте певні категорії громадян повинні звернутися до Пенсійного фонду з заявою та декларацією про доходи та витрати для отримання субсидії.

Серед них:

Заявник або член домогосподарства орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги.

У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих.

Домогосподарство претендує на призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Особи, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0 гривень.

З 1 червня в Україні тариф на електроенергію був підвищений до 4,32 гривні за кіловат. У зв’язку з цим Пенсійний фонд здійснив перерахунок субсидій на оплату послуг ЖКГ. Більшості споживачів, які раніше оформили субсидії, їхній розмір буде перераховано автоматично.