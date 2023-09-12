Перерахунок субсидій: як збільшити розмір грошової допомоги
Джерело:Львівська ОДА
Субсидія нараховується малозабезпеченим громадянам. Зміна розміру соціальної допомоги можлива лише у деяких випадках та за умови відсутності боргів.
Як відбувається перерахунок субсидій
Процедура перерахунку субсидій відбувається на початку та в кінці опалювального сезону. Наступний перегляд розміру соціальної допомоги буде у жовтні.
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У яких випадках відбувається перерахунок:
- якщо змінилася кількість людей в родині, дохід сім'ї;
- у випадку, коли влітку сума субсидії складала 0 гривень.
Субсидію також можуть скасувати, якщо:
- родина має пільги по ЖКГ;
- помер отримувач пільг;
- збільшився дохід сім'ї;
- змінився склад родини, яка проживає за вказаною адресою.
Перерахунок субсидій відбувається автоматично у разі законодавчих змін. Якщо змінилися обставини у конкретно взятій сім'ї, членам родини потрібно особисто звернутися у ПФУ.
Як оформити субсидію
Для оформлення пільг, необхідно звернутися у органи соціального захисту офлайн або у веб-портал ПФУ онлайн. Які документи необхідні для нарахування субсидій:
- заява про потребу;
- декларація про доходи родини;
- договір оренди чи посвідчення на право власності вказаного приміщення.