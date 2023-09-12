Перерахунок субсидій: як збільшити розмір грошової допомоги

Субсидія нараховується малозабезпеченим громадянам. Зміна розміру соціальної допомоги можлива лише у деяких випадках та за умови відсутності боргів.

Як відбувається перерахунок субсидій

Процедура перерахунку субсидій відбувається на початку та в кінці опалювального сезону. Наступний перегляд розміру соціальної допомоги буде у жовтні.

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У яких випадках відбувається перерахунок:

якщо змінилася кількість людей в родині, дохід сім'ї;

у випадку, коли влітку сума субсидії складала 0 гривень.

Субсидію також можуть скасувати, якщо:

родина має пільги по ЖКГ;

помер отримувач пільг;

збільшився дохід сім'ї;

змінився склад родини, яка проживає за вказаною адресою.

Сума субсидії прямо залежить від доходу родини та комунальних платежів, які має сплачувати сім'я.

Перерахунок субсидій відбувається автоматично у разі законодавчих змін. Якщо змінилися обставини у конкретно взятій сім'ї, членам родини потрібно особисто звернутися у ПФУ.

Як оформити субсидію

Для оформлення пільг, необхідно звернутися у органи соціального захисту офлайн або у веб-портал ПФУ онлайн. Які документи необхідні для нарахування субсидій:

заява про потребу;

декларація про доходи родини;

договір оренди чи посвідчення на право власності вказаного приміщення.

Якщо перевірка виявить у вас прихований дохід, який не вказаний у декларації, вам автоматично відмовлять у субсидії.