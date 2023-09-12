Як відбувається перерахунок субсидій

Процедура перерахунку субсидій відбувається на початку та в кінці опалювального сезону. Наступний перегляд розміру соціальної допомоги буде у жовтні.

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У яких випадках відбувається перерахунок:

  • якщо змінилася кількість людей в родині, дохід сім'ї;
  • у випадку, коли влітку сума субсидії складала 0 гривень.

Субсидію також можуть скасувати, якщо:

  • родина має пільги по ЖКГ;
  • помер отримувач пільг;
  • збільшився дохід сім'ї;
  • змінився склад родини, яка проживає за вказаною адресою.

Перерахунок субсидій відбувається автоматично у разі законодавчих змін. Якщо змінилися обставини у конкретно взятій сім'ї, членам родини потрібно особисто звернутися у ПФУ.

Як оформити субсидію

Для оформлення пільг, необхідно звернутися у органи соціального захисту офлайн або у веб-портал ПФУ онлайн. Які документи необхідні для нарахування субсидій:

  • заява про потребу;
  • декларація про доходи родини;
  • договір оренди чи посвідчення на право власності вказаного приміщення.