Плюс 2000 гривень за газ: українцям масово прийдуть нові платіжки

Осінні холоди змушують українців частіше користуватися домашніми приладами для обігріву та приготування їжі. Проте ігнорування базових правил безпеки може залишити оселю без блакитного палива у найвідповідальніший момент.

Кому виставлять нові платіжки за газ

Українців, які користуються газовими плитами, колонками або котлами, зобов'язують стежити за технічним станом обладнання та регулярно проводити його обслуговування. Вартість таких робіт залежить від типу приладів, їхньої кількості та обсягу необхідного обслуговування, нагадує НКРЕКП.

Для частини споживачів рахунок може становити кілька сотень гривень, тоді як у приватному будинку з котлом, колонкою та іншим газовим обладнанням сума може сягати близько 2 000 гривень. При цьому єдиної платіжки на 2 000 гривень для всіх українців не існує.

За що доведеться заплатити до 2 000 гривень

Технічне обслуговування газового обладнання проводять для того, щоб вчасно виявити витоки, несправності та інші небезпечні проблеми. Роботи можуть стосуватися газових плит, котлів, колонок, внутрішньоквартирних газопроводів та іншого обладнання.

Сума залежить від того, скільки приладів встановлено в оселі та які саме роботи необхідно виконати. Орієнтовно для квартири з газовою плитою вартість може становити від 435 гривень, тоді як для приватного будинку з газовим котлом та додатковим обладнанням витрати можуть сягати 1 500 – 2 000 гривень.

Важливо! Мешканцям багатоквартирних будинків варто звертати увагу на ще один вид технічного обслуговування – внутрішньобудинкових систем газопостачання. Це окрема послуга, яка не входить до тарифу за розподіл газу та оплачується за окремим договором.

Чи можуть через це перекрити газ

Якщо під час технічного обслуговування фахівці виявлять витік газу, небезпечну несправність або інші порушення, які створюють загрозу, газопостачання можуть припинити до усунення проблеми. Так само споживач має забезпечити доступ фахівців до газового обладнання для проведення необхідних робіт.

Тобто сама по собі сума у 2 000 гривень не означає, що людині автоматично перекриють газ. Відключення пов'язане насамперед із безпекою газової системи та наявністю небезпечних порушень.

Як часто потрібно перевіряти газові прилади

Періодичність технічного обслуговування залежить від конкретного обладнання. За роз'ясненням Державної інспекції енергетичного нагляду, газовий котел та газовий водонагрівач потрібно обслуговувати щонайменше раз на рік, а газову плиту – не рідше одного разу на три роки.

Під час обслуговування спеціалісти перевіряють стан газового обладнання та внутрішніх газопроводів, шукають можливі витоки, оцінюють роботу автоматики та за потреби визначають, які деталі потребують ремонту або заміни.

Також ми писали про те, що окремо від технічного обслуговування газових приладів проводиться періодична повірка лічильника газу. Вона потрібна для того, щоб перевірити, чи правильно прилад вимірює обсяг спожитого газу.