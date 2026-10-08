Кому выставят новые счета за газ

Украинцев, пользующихся газовыми плитами, колонками или котлами, обязывают следить за техническим состоянием оборудования и регулярно проводить его обслуживание. Стоимость таких работ зависит от типа приборов, их количества и объема необходимого обслуживания, напоминает НКРЭКП.

Для части потребителей счет может составить несколько сотен гривен, тогда как в частном доме с котлом, колонкой и другим газовым оборудованием сумма может достигать около 2 000 гривен. При этом единого счета на 2 000 гривен для всех украинцев не существует.

Почему придется заплатить до 2 000 гривен

Техническое обслуживание газового оборудования проводят для того, чтобы своевременно выявить утечки, неисправности и другие опасные проблемы. Работы могут касаться газовых плит, котлов, колонок, внутриквартирных газопроводов и другого оборудования.

Сумма зависит от того, сколько приборов установлено в доме и какие именно работы необходимо выполнить. Ориентировочно для квартиры с газовой плитой стоимость может составить от 435 гривен, тогда как для частного дома с газовым котлом и дополнительным оборудованием расходы могут достигать 1 500 – 2 000 гривен.

Важно! Жильцам многоквартирных домов следует обратить внимание на еще один вид технического обслуживания – внутридомовые системы газоснабжения. Это отдельная услуга, которая не входит в тариф за распределение газа и оплачивается по отдельному договору.

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Могут ли из-за этого перекрыть газ

Если во время технического обслуживания специалисты обнаружат утечку газа, опасную неисправность или другие нарушения, создающие угрозу, газоснабжение могут приостановить до устранения проблемы. Так же потребитель должен обеспечить доступ специалистов к газовому оборудованию для проведения необходимых работ.

То есть сама по себе сумма в 2 000 гривен не означает, что человеку автоматически отключат газ. Отключение связано прежде всего с безопасностью газовой системы и наличием опасных нарушений.

Как часто нужно проверять газовые приборы

Периодичность технического обслуживания зависит от конкретного оборудования. Согласно разъяснениям Государственной инспекции энергетического надзора, газовый котел и газовый водонагреватель необходимо обслуживать не реже одного раза в год, а газовую плиту – не реже одного раза в три года.

Во время обслуживания специалисты проверяют состояние газового оборудования и внутренних газопроводов, выявляют возможные утечки, оценивают работу автоматики и, при необходимости, определяют, какие детали требуют ремонта или замены.

Также мы писали о том, что отдельно от технического обслуживания газовых приборов проводится периодическая поверка газового счетчика. Она необходима для того, чтобы проверить, правильно ли прибор измеряет объем потребленного газа.