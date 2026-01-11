Какой пример стоит установить украинцам?
Прибор пригодится как для потребителей трубопроводного газа, так и баллонного, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
Читайте также Проблемы с оплатой за газ: кому грозят долги несмотря на платежи
Работа устройства заключается в том, что анализировать воздух в помещении. В случае, когда уровень газа становится опасным, стабилизатор газа выдает громкое звуковое оповещение.
Основная часть детектора угарного газа – чувствительный элемент. Он определяет наличие в воздухе монооксида углерода, и в случае его обнаружения оповещает об этом. Элемент реагирования на утечку может быть разным и зависит от модели сигнализатора,
– объясняют в статье.
Кроме того, некоторые модели прибора даже могут автоматически перекрывать подачу газа, или активировать вентиляцию.
По стоимости, то она зависит от бренда устройства. В общем цена установлена в диапазоне от 1 679 гривен до более 2 800 гривен. Однако есть модели, которые достигают и почти 4 000 гривен.
Важно! Сигнализаторы газа нужно установить в каждой комнате, где расположена газовая техника и оборудование. А находиться он должен на потолке – в 30 сантиметрах от стены.
Как можно подавать по-новому показатели газа?
С декабря 2025 года в Украине заработало новое мобильное приложение "Куб", где можно передавать показатели газового счетчика, сообщили в "Нафтогазе".
- В приложении пользователи могут вести учет и отправлять показания для нескольких адресов одновременно,
- Оповещения в приложении могут напоминать о необходимости передачи показаний и оплату счетов.
В целом сроки представления показателей не изменятся. Они традиционно остаются с 1 по 5 число каждого месяца, а если оплатить до 15 числа, то можно получить скидку до 1% на следующую платежку.
Каковы тарифы на газ в Украине в 2026 году?
С 2022 года тариф на газ для клиентов "Нафтогаза" не менялся и составляет на сегодня 7,96 гривны за кубометр. Известно, что такой фиксированный тариф будет действовать до 30 апреля 2026 года.
Как рассказал для 24 Канала эксперт Владимир Омельченко, законом предусмотрено, что тарифы на газ остаются без изменений до окончания войны. А потому вполне возможно, что будут действовать нынешние тарифы и в следующем отопительном сезоне.
Впрочем, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина должна постепенно перейти на рыночные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Такое же согласовано и с МВФ. Сейчас фактическая цена на газ вдвое больше, чем такая, которая есть сейчас.