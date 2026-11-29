Держава кардинально змінює підхід до надання соціальної підтримки, беручи фінанси громадян під жорсткий контроль. Для частини літніх людей нові правила стануть справжнім випробуванням, ігнорування якого загрожує втратою грошей.

Чиї статки опиняться під прицілом держави

Найчастіше Пенсійний фонд запитує довідку про доходи не для призначення самої пенсії, а під час оформлення житлових субсидій, пільг на комуналку чи виплат за кордон.

Як пояснюють у Мінсоцполітики, держава ретельно перевіряє фактичний матеріальний стан людини, щоб визначити її реальне право на додаткову фінансову допомогу.

З початком повномасштабної війни уряд перейшов до максимально адресного принципу розподілу коштів,

– зазначають у відомстві.

Тепер наявність пенсійного посвідчення не гарантує автоматичного надання всіх пільг. Інспектори обов'язково враховують інші соціальні виплати та пенсійне забезпечення, яке людина може отримувати за межами України.

Це допомагає відсіяти тих, хто насправді не потребує підтримки, і спрямувати гроші найбільш вразливим категоріям.

Як швидко отримати документ та не втратити виплати

Більшість довідок зараз доступні в електронному форматі, тому простоювати в довгих чергах необов'язково. Згенерувати необхідний документ можна за кілька кліків через вебпортал електронних послуг ПФУ або у фірмовому мобільному застосунку.

Звісно, традиційний варіант із візитом до сервісного центру також залишається чинним для тих, хто не користується смартфоном.

Окрім підтвердження доходів, українцям варто пам'ятати про інші критичні дедлайни. Зокрема, до 15 вересня клієнтам державного "Укрексімбанку" необхідно терміново змінити фінансову установу. Вже з 1 жовтня цей банк повністю припиняє виплату пенсій, і гроші просто не надійдуть на картку.

Які ще жорсткі перевірки від ПФУ передували цим змінам

Тотальний контроль за соціальними видатками триває не перший місяць. Як вже повідомлялося, держава запустила масштабний механізм верифікації через систему "Трембіта", звіряючи дані пенсіонерів із реєстрами МВС та податкової.

Під пильний нагляд потрапляють громадяни, які виїхали за кордон, змінили групу інвалідності або втратили документи через війну.

Також експерти нагадують про суворе правило для працюючих літніх людей. Пенсіонерам дають всього 10 днів на інформування ПФУ про офіційне працевлаштування, відкриття ФОП чи звільнення. Якщо приховати цей факт, виникне незаконна переплата надбавок, і тоді держава примусово стягуватиме до 20% від щомісячних виплат, доки борг не буде повністю погашено.