Чьи доходы окажутся в поле зрения государства

Чаще всего Пенсионный фонд запрашивает справку о доходах не для назначения самой пенсии, а при оформлении жилищных субсидий, льгот на коммунальные услуги или выплат за границу.

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Как объясняют в Минсоцполитики, государство тщательно проверяет фактическое материальное положение человека, чтобы определить его реальное право на дополнительную финансовую помощь.

С началом полномасштабной войны правительство перешло к максимально адресному принципу распределения средств– отмечают в ведомстве.

Теперь наличие пенсионного удостоверения не гарантирует автоматического предоставления всех льгот. Инспекторы обязательно учитывают другие социальные выплаты и пенсионное обеспечение, которое человек может получать за пределами Украины.

Это помогает отсеять тех, кто на самом деле не нуждается в поддержке, и направить деньги наиболее уязвимым категориям.

Как быстро получить документ и не лишиться выплат

Большинство справок сейчас доступны в электронном формате, поэтому стоять в длинных очередях необязательно. Сгенерировать необходимый документ можно за несколько кликов через веб-портал электронных услуг ПФУ или в фирменном мобильном приложении.

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Конечно, традиционный вариант с посещением сервисного центра также остается в силе для тех, кто не пользуется смартфоном.

Помимо подтверждения доходов, украинцам стоит помнить и о других важных сроках. В частности, до 15 сентября клиентам государственного "Укрэксимбанка" необходимо срочно сменить финансовое учреждение. Уже с 1 октября этот банк полностью прекращает выплату пенсий, и деньги просто не поступят на карту.

Что еще жестких проверок со стороны ПФУ предшествовало этим изменениям

Тотальный контроль за социальными расходами продолжается не первый месяц. Как уже сообщалось, " государство запустило масштабный механизм проверки " через систему "Трембита", сверяя данные пенсионеров с реестрами МВД и налоговой службы.

Под пристальное внимание попадают граждане, которые выехали за границу, изменили группу инвалидности или потеряли документы из-за войны.

Также эксперты напоминают о строгом правиле для работающих пожилых людей. Пенсионерам дается всего 10 дней на то, чтобы уведомить ПФУ об официальном трудоустройстве, открытии ФЛП или увольнении. Если скрыть этот факт, возникнет незаконная переплата надбавок, и тогда государство будет принудительно взыскивать до 20% от ежемесячных выплат, пока долг не будет полностью погашен.