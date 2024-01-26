Як не втратити допомогу від держави: що відомо про перевірку ВПО
Джерело:Юридичний радник для ВПО
Перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб проводяться представниками Національної соціальної служби вже понад шість місяців. Як це виглядає і що повинні знати переміщені особи, читайте далі.
Що відомо про проведення перевірки ВПО
Законодавством передбачене постійне інформування ВПО: від дати проведення перевірки, так і до сповіщення про тимчасове припинення допомоги. Також є обовʼязковим проходження ідентифікації для відновлення та продовження виплат.
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Водночас для проведення перевірки місця проживання ВПО необхідні певні підстави. Це можуть бути:
- повідомлення від третіх осіб;
- інформація в автоматизованих реєстрах.
При цьому, той, хто перевіряється – має бути попереджений не менше ніж через два дні після призначення дати проведення процедури. Це може бути зроблено різними способами:
- у телефонній розмові;
- електронною поштою;
- за допомогою месенджера.
Водночас якщо переселенець повідомив про те, що він буде відсутній у день перевірки, то процедуру буде перенесено ще на 14 днів.
У якому випадку виплати можна втратити
Якщо під час перевірки виявлено відсутність ВПО, то співробітники соцслужби складуть відповідний акт. У такому випадку, переселенець зобов’язаний з’явитися до органу соціального захисту населення протягом 30 календарних днів.Важливо! Якщо ВПО цього не зробить, то соціальні виплати будуть припинені.
Проте, у випадку наявності обґрунтованих причин відсутності отримувача виплат за місцем проживання, як от: службове відрядження, хвороба, смерть членів сім'ї тощо – виплати можна повернути.Зверніть увагу! Для цього потрібно протягом 30 календарних днів після проведення перевірки подати органу соціального захисту населення заяву про поновлення виплати допомоги з документами, які підтверджують обставини відсутності.