Як не втратити допомогу від держави: що відомо про перевірку ВПО

Перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб проводяться представниками Національної соціальної служби вже понад шість місяців. Як це виглядає і що повинні знати переміщені особи, читайте далі.

Що відомо про проведення перевірки ВПО

Законодавством передбачене постійне інформування ВПО: від дати проведення перевірки, так і до сповіщення про тимчасове припинення допомоги. Також є обовʼязковим проходження ідентифікації для відновлення та продовження виплат.

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Водночас для проведення перевірки місця проживання ВПО необхідні певні підстави. Це можуть бути:

повідомлення від третіх осіб;

інформація в автоматизованих реєстрах.

Після отримання таких відомостей, представники держслужби зобов’язані своєчасно відреагувати і призначити дату проведення перевірки.

При цьому, той, хто перевіряється – має бути попереджений не менше ніж через два дні після призначення дати проведення процедури. Це може бути зроблено різними способами:

у телефонній розмові;

електронною поштою;

за допомогою месенджера.

Фактична перевірка ВПО може бути проведена тільки через десять робочих днів співробітниками соціальної служби.

Водночас якщо переселенець повідомив про те, що він буде відсутній у день перевірки, то процедуру буде перенесено ще на 14 днів.

У якому випадку виплати можна втратити

Якщо під час перевірки виявлено відсутність ВПО, то співробітники соцслужби складуть відповідний акт. У такому випадку, переселенець зобов’язаний з’явитися до органу соціального захисту населення протягом 30 календарних днів.

Якщо ВПО цього не зробить, то соціальні виплати будуть припинені.

Проте, у випадку наявності обґрунтованих причин відсутності отримувача виплат за місцем проживання, як от: службове відрядження, хвороба, смерть членів сім'ї тощо – виплати можна повернути.

Для цього потрібно протягом 30 календарних днів після проведення перевірки подати органу соціального захисту населення заяву про поновлення виплати допомоги з документами, які підтверджують обставини відсутності.