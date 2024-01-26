Как не потерять помощь от государства: что известно о проверке ВПЛ

Проверки мест обитания внутриперемещенных лиц проводятся представителями Национальной социальной службы уже более шести месяцев. Как это выглядит и что должны знать перемещенные лица, читайте дальше.

Что известно о проведении проверки ВПЛ

Законодательством предусмотрено постоянное информирование ВПЛ: от даты проведения проверки, так и до оповещения о временном прекращении помощи. Также обязательно прохождение идентификации для восстановления и продления выплат.

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В то же время для проведения проверки места жительства ВПЛ необходимы определенные основания. Это могут быть:

уведомления от третьих лиц;

информация в автоматизированных реестрах.

После получения таких сведений представители госслужбы обязаны своевременно отреагировать и назначить дату проведения проверки.

При этом проверяемый – должен быть предупрежден не менее чем через два дня после назначения даты проведения процедуры. Это может быть сделано разными способами:

в телефонном разговоре;

по электронной почте;

с помощью мессенджера.

Фактическая проверка ВПЛ может быть проведена только через десять рабочих дней сотрудниками социальной службы.

В то же время, если переселенец сообщил о том, что он будет отсутствовать в день проверки, то процедура будет перенесена еще на 14 дней.

В каком случае выплаты можно потерять

Если в ходе проверки выявлено отсутствие ВПЛ, то сотрудники соц службы составят соответствующий акт. В таком случае переселенец обязан явиться в орган социальной защиты населения в течение 30 календарных дней.

Если ВПЛ этого не сделает, то социальные выплаты будут прекращены.

Однако, в случае наличия обоснованных причин отсутствия получателя выплат по месту жительства, как например: служебная командировка, болезнь, смерть членов семьи и тому подобное – выплаты можно вернуть.

Для этого нужно в течение 30 календарных дней после проведения проверки подать органу социальной защиты населения заявление о возобновлении выплаты пособий с документами, подтверждающими обстоятельства отсутствия.