Почему отменяют субсидию
Есть причины, по которым субсидия может отменяться. В частности, речь идет о случаях, когда заявитель – главный получатель, умер. Также субсидия может быть отменена:
- при наличии долгов по ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен;
- смене места жительства;
- выявлении дополнительных доходов.
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Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее возобновления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или помощь вернут, если это произошло случайно.
Как оформить субсидию
Субсидия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. В Минсоцполитики объяснили, что в 2024 году изменений в начислении этого пособия не ожидается.
Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дия. Какие документы нужны для этого:
- удостоверение личности;
- право на доходы;
- заявление.
Также дополнительно, при необходимости, могут прилагаться следующие документы:
- справка о статусе ВПЛ;
- договор аренды