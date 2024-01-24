Почему отменяют субсидию

Есть причины, по которым субсидия может отменяться. В частности, речь идет о случаях, когда заявитель – главный получатель, умер. Также субсидия может быть отменена:

при наличии долгов по ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен;

смене места жительства;

выявлении дополнительных доходов.

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Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее возобновления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или помощь вернут, если это произошло случайно.

Заметьте! Если субсидия отменяется из-за долгов по ЖКУ, помощь может остаться частичной, на те услуги, где нет задолженностей.

Как оформить субсидию

Субсидия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. В Минсоцполитики объяснили, что в 2024 году изменений в начислении этого пособия не ожидается.

Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дия. Какие документы нужны для этого:

удостоверение личности;

право на доходы;

заявление.

Также дополнительно, при необходимости, могут прилагаться следующие документы:

справка о статусе ВПЛ;

договор аренды

Обратите внимание! Если арендаторы оформляют субсидию, время предоставления этой помощи может корректироваться в соответствии со сроком договора аренды.