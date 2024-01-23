Официальный курс 23 января
За данным Нацбанка, официальный курс 23 января достиг 37,45 гривны за доллар. Стоимость упала на 7 копеек против курса 22 января.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,79 гривны, что на 5 копеек меньше, чем было вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 24 января:
- Доллар – 37,45 гривны,
- Евро – 40,69 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 23 января доллар стоит:
- в банках покупка составляет 37,60 гривны, а продажа – 38,20 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,57 гривны, а продажа – 38,33 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, а продажа – 38,19 гривны.
Каким будет курс на этой неделе
Банкирша Татьяна Попович рассказала 24 Каналу, что Нацбанк, вероятно, не будет менять ставку. Впрочем, если этот прогноз не сбудется, то волатильность на рынке усилится.
На мой взгляд, на этой неделе стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 37,8 – 38,4 гривны за доллар.
Попович добавляет, что тенденция к снижению котировок на межбанке в начале недели может продолжиться. Соответственно, это может спровоцировать волну снижения стоимости доллара на наличном рынке. Впрочем, после сокращения спроса вполне вероятен и его рост.