Официальный курс 23 января

За данным Нацбанка, официальный курс 23 января достиг 37,45 гривны за доллар. Стоимость упала на 7 копеек против курса 22 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,79 гривны, что на 5 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 24 января:

Доллар – 37,45 гривны,

Евро – 40,69 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 23 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 37,60 гривны , а продажа – 38,20 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,57 гривны , а продажа – 38,33 гривны .

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, а продажа – 38,19 гривны.

Каким будет курс на этой неделе

Банкирша Татьяна Попович рассказала 24 Каналу, что Нацбанк, вероятно, не будет менять ставку. Впрочем, если этот прогноз не сбудется, то волатильность на рынке усилится.

Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank На мой взгляд, на этой неделе стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 37,8 – 38,4 гривны за доллар.

Напоминаем, что недельный объем интервенций НБУ сократился до 531 миллиона долларов. Это минимальная отметка с середины ноября 2023 года.

Попович добавляет, что тенденция к снижению котировок на межбанке в начале недели может продолжиться. Соответственно, это может спровоцировать волну снижения стоимости доллара на наличном рынке. Впрочем, после сокращения спроса вполне вероятен и его рост.