Чому скасовують субсидію

Є причини через які субсидія може скасовуватись. Зокрема йдеться про випадки, коли заявник – головний отримувач, помер. Також субсидія може скасовуватись:

  • при наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень;
  • зміні місця проживання;
  • виявленні додаткових доходів.

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Якщо вам неправомірно скасували субсидію, необхідно звернутись у ПФУ для її поновлення. Після розгляду заяви, вам буде надано пояснення, відносно причини таких змін або ж допомогу повернуть, якщо це відбулося випадково.

Як оформити субсидію

Субсидія прямо залежить від сукупного доходу домогосподарства. У Мінсоцполітики пояснили, що у 2024 році змін у нарахуванні цієї допомоги не очікується.

Для того аби оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ, також це можна зробити у застосунку Дія. Які документи потрібні для цього:

  • посвідчення особи;
  • декларація про доходи;
  • заява.

Також додатково, за потреби, можуть додаватися такі документи:

  • довідка про статус ВПО;
  • договір оренди.