Чому скасовують субсидію
Є причини через які субсидія може скасовуватись. Зокрема йдеться про випадки, коли заявник – головний отримувач, помер. Також субсидія може скасовуватись:
- при наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень;
- зміні місця проживання;
- виявленні додаткових доходів.
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Якщо вам неправомірно скасували субсидію, необхідно звернутись у ПФУ для її поновлення. Після розгляду заяви, вам буде надано пояснення, відносно причини таких змін або ж допомогу повернуть, якщо це відбулося випадково.
Як оформити субсидію
Субсидія прямо залежить від сукупного доходу домогосподарства. У Мінсоцполітики пояснили, що у 2024 році змін у нарахуванні цієї допомоги не очікується.
Для того аби оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ, також це можна зробити у застосунку Дія. Які документи потрібні для цього:
- посвідчення особи;
- декларація про доходи;
- заява.
Також додатково, за потреби, можуть додаватися такі документи:
- довідка про статус ВПО;
- договір оренди.