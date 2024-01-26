Что известно о проведении проверки ВПЛ
Законодательством предусмотрено постоянное информирование ВПЛ: от даты проведения проверки, так и до оповещения о временном прекращении помощи. Также обязательно прохождение идентификации для восстановления и продления выплат.
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В то же время для проведения проверки места жительства ВПЛ необходимы определенные основания. Это могут быть:
- уведомления от третьих лиц;
- информация в автоматизированных реестрах.
При этом проверяемый – должен быть предупрежден не менее чем через два дня после назначения даты проведения процедуры. Это может быть сделано разными способами:
- в телефонном разговоре;
- по электронной почте;
- с помощью мессенджера.
В то же время, если переселенец сообщил о том, что он будет отсутствовать в день проверки, то процедура будет перенесена еще на 14 дней.
В каком случае выплаты можно потерять
Если в ходе проверки выявлено отсутствие ВПЛ, то сотрудники соц службы составят соответствующий акт. В таком случае переселенец обязан явиться в орган социальной защиты населения в течение 30 календарных дней.
Однако, в случае наличия обоснованных причин отсутствия получателя выплат по месту жительства, как например: служебная командировка, болезнь, смерть членов семьи и тому подобное – выплаты можно вернуть.