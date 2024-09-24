Нові перевірки газових комунікацій: декому доведеться заплатити

З цього року в Україні відновлять перевірки газових мереж та обладнання в будинках. Тож українцям надійде ще одна платіжка, сума в якій залежатиме від кількості квартир, обладнання та віку будинку.

Перевірка газових комунікацій

Нині спеціалісти встигли перевірити 10 тисяч будинків і виявити близько 20 тисяч випадків витоків газу. Ці перевірки якраз покликані запобігти небезпечним ситуаціям.

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Нагадаємо! Перевірки проводяться раз на 5 років, якщо будинку менше 25 років, та раз на три роки, якщо вік будинку більший.

До перевірки входять:

огляд трубопроводу в місцях загального користування;

огляд у квартирах: стояк, відгалуження до пристрою вимкнення, газовий прилад;

перевірка герметичності фланцевого та муфтового з’єднань;

випробування газопроводів на щільність;

планове випробування під тиском;

обслуговування запірних пристроїв;

перевірка тяги в каналах.

Нині будинки можуть або укласти договір із будь-якою компанією, яка має ліцензію, та довірити їй ТО або автоматично стати клієнтом "Газмереж".