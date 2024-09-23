Коли подавати показники лічильників світла
Показники світла передають щомісяця за два дні до закінчення поточного та протягом 1−3 числа наступного місяця. Це потрібно, щоб українцям нараховували правильні суми у платіжках.
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Зробити це можна у наступні способи:
- через сайт оператора системи розрахунку (ОСР) (через особистий кабінет);
- зателефонувати до кол-центру ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- в особистому кабінеті на сайті ДТЕК;
- через компанію Yasno;
- за допомогою Приват24.
Нагадаємо! Нині тариф на світло для українців становить 4,32 гривні за кожну кіловат-годину.