Коли подавати показники лічильників світла

Показники світла передають щомісяця за два дні до закінчення поточного та протягом 1−3 числа наступного місяця. Це потрібно, щоб українцям нараховували правильні суми у платіжках.

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Зробити це можна у наступні способи:

через сайт оператора системи розрахунку (ОСР) (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

в особистому кабінеті на сайті ДТЕК;

через компанію Yasno;

за допомогою Приват24.

Нагадаємо! Нині тариф на світло для українців становить 4,32 гривні за кожну кіловат-годину.