Когда подавать показания счетчиков света

Показатели света передают ежемесячно за два дня до окончания текущего и в течение 1-3 числа следующего месяца. Это нужно, чтобы украинцам начисляли правильные суммы в платежках.

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Сделать это можно следующими способами:

через сайт оператора системы расчета (ОСР) (через личный кабинет);

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

в личном кабинете на сайте ДТЭК;

через компанию Yasno;

с помощью Приват24.

Напомним! Сейчас тариф на свет для украинцев составляет 4,32 гривны за каждый киловатт-час.