Проверка газовых коммуникаций

Сейчас специалисты успели проверить 10 тысяч домов и выявить около 20 тысяч случаев утечек газа. Эти проверки как раз призваны предотвратить опасные ситуации.

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Напомним! Проверки проводятся раз в 5 лет, если дому меньше 25 лет, и раз в три года, если возраст дома больше.

В проверку входят:

осмотр трубопровода в местах общего пользования;

осмотр в квартирах: стояк, ответвления к отключающему устройству, газовый прибор;

проверка герметичности фланцевого и муфтового соединений;

испытание газопроводов на плотность;

плановое испытание под давлением;

обслуживание запорных устройств;

проверка тяги в каналах.

Сейчас дома могут или заключить договор с любой компанией, которая имеет лицензию, и доверить ей ТО или автоматически стать клиентом "Газмереж".