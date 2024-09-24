Перевірка газових комунікацій
Нині спеціалісти встигли перевірити 10 тисяч будинків і виявити близько 20 тисяч випадків витоків газу. Ці перевірки, якраз покликані запобігти небезпечним ситуаціям.
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Нагадаємо! Перевірки проводяться раз на 5 років, якщо будинку менше 25 років та раз на три роки, якщо вік будинку більший.
До перевірки входять:
- огляд трубопроводу в місцях загального користування;
- огляд у квартирах: стояк, відгалуження до вимикаючого пристрою, газовий прилад;
- перевірка герметичності фланцевого та муфтового з’єднань;
- випробування газопроводів на щільність;
- планове випробування під тиском;
- обслуговування запірних пристроїв;
- перевірка тяги в каналах.
Нині будинки можуть або укласти договір із будь-якою компанією, яка має ліцензію та довірити їй ТО, або автоматично стати клієнтом "Газмереж".