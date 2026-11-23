Польща готується до масштабної перебудови своєї енергетики, яка має змінити залежність країни від вугілля. Для цього Варшава планує залучити десятки мільярдів доларів на новий проєкт на узбережжі Балтійського моря.

Що відомо про історичний контракт

Варшава завершує переговори з американськими компаніями Westinghouse та Bechtel про будівництво першої атомної електростанції. Остаточний контракт на проєктування, закупівлю обладнання та будівельні роботи планують підписати на початку 2027 року, повідомляє Bloomberg.

Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно у 192 мільярди злотих, або 47,3 мільярда доларів.

Станція матиме потужність 3,75 гігавата, а перший реактор планують завершити до 2036 року.

Ми говоримо про угоду вартістю мільярди доларів, але справа не лише у вартості. Ми знаємо, наскільки важливою є ця інвестиція для енергетичної безпеки країни,

– заявив генеральний директор державної компанії PEJ Марек Вощик.

За його словами, під час переговорів важливо втримати витрати під контролем і не відступити від графіка.

Чому терміни тиснуть на розробників

Підписання контракту відкриє шлях до повномасштабних будівельних робіт. Наразі компанії вже замовляють найдорожче обладнання, адже його виготовлення займає багато часу.

Водночас Польща стикається з конкуренцією за обладнання та фахівців. Компоненти для АЕС виготовляють лише на обмеженій кількості заводів, а через збільшення кількості ядерних проєктів у світі попит на них зростає.

Завдяки глобальному "ренесансу" атомної енергетики підтримка АЕС серед поляків зростає з року в рік і наразі перевищує 90%,

– зазначив керівник компанії.

Звідки візьмуть гроші на будівництво

На будівництво першої АЕС держава виділить близько 60 мільярдів злотих. Решту суми залучать через кредити під державні гарантії, зокрема від Експортно-імпортного банку США.

Ми почнемо залучати боргове фінансування приблизно у 2028 році,

– сказав Вощик.

У компанії впевнені в успіху, оскільки фінансові установи вже демонструють значний інтерес до проєкту.

Паралельно Польща готується до будівництва ще однієї атомної станції. Варшава веде переговори з компаніями зі США, Франції та Канади, а обрати постачальника технологій планує у 2027 році.

Зауважте! Польща історично залишалася найбільш залежною від вугілля економікою в Євросоюзі. Протягом останніх років Варшава взяла курс на стрімку відмову від "брудного палива", щоб посилити свою енергетичну безпеку та виконати кліматичні зобов'язання.

Нагадаємо, зараз європейські країни та США знову все активніше розглядають атомну енергетику як спосіб забезпечити стабільне виробництво електроенергії та зменшити залежність від викопного палива.