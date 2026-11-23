Что известно об историческом контракте

Варшава завершает переговоры с американскими компаниями Westinghouse и Bechtel о строительстве первой атомной электростанции. Окончательный контракт на проектирование, закупку оборудования и строительные работы планируется подписать в начале 2027 года, сообщает Bloomberg.

Adv

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 192 миллиарда злотых, или 47,3 миллиарда долларов.

Станция будет иметь мощность 3,75 гигаватта, а первый реактор планируется завершить к 2036 году.

Мы говорим о сделке стоимостью в миллиарды долларов, но дело не только в стоимости. Мы знаем, насколько важна эта инвестиция для энергетической безопасности страны– заявил генеральный директор государственной компании PEJ Марек Вощик.

По его словам, в ходе переговоров важно держать расходы под контролем и не отступать от графика.

Почему сроки давят на разработчиков

Подписание контракта откроет путь к полномасштабным строительным работам. Сейчас компании уже заказывают самое дорогостоящее оборудование, ведь его изготовление занимает много времени.

Реклама

В то же время Польша сталкивается с конкуренцией за оборудование и специалистов. Компоненты для АЭС производятся лишь на ограниченном числе заводов, а из-за увеличения количества ядерных проектов в мире спрос на них растет.

Благодаря глобальному "ренессансу" атомной энергетики поддержка АЭС среди поляков растет из года в год и в настоящее время превышает 90%– отметил руководитель компании.

Откуда возьмут деньги на строительство

На строительство первой АЭС государство выделит около 60 миллиардов злотых. Остальную сумму привлекут через кредиты под государственные гарантии, в частности от Экспортно-импортного банка США.

Мы начнем привлекать долговое финансирование примерно в 2028 году– сказал Вощик.

В компании уверены в успехе, поскольку финансовые учреждения уже проявляют значительный интерес к проекту.

Параллельно Польша готовится к строительству еще одной атомной станции. Варшава ведет переговоры с компаниями из США, Франции и Канады, а выбрать поставщика технологий планирует в 2027 году.

Реклама

Обратите внимание! Польша исторически оставалась наиболее зависимой от угля экономикой в Евросоюзе. В последние годы Варшава взяла курс на стремительный отказ от "грязного топлива", чтобы укрепить свою энергетическую безопасность и выполнить климатические обязательства.

Напомним, сейчас европейские страны и США вновь все более активно рассматривают атомную энергетику как способ обеспечить стабильное производство электроэнергии и уменьшить зависимость от ископаемого топлива.