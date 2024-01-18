44,5 мільярда гривень за січень: ПФУ виділив кошти на соціальні виплати
18 січня 2024, 14:40Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Станом на 17 січня ПФУ уже встиг виділити гроші на частину соціальних виплат. Зокрема 44,54 мільярда гривень пішло на пенсії, лікарняні й інші видатки.
Скільки ПФУ виділив грошей у січні
Тож у січні 2024 року ПФУ вже встигло профінансувати пенсії на суму 38 мільярдів гривень, з яких 7,9 мільярда виплатили через "Укрпошту", а ще 30,1 мільярда – через банки.
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Гроші виділили й на інші соціальні виплати:
- субсидії та пільги – 4 681,4 мільйона гривень;
- страхові виплати – 1 864 мільйонів гривень;
- лікарняні – 781,2 мільйона гривень.
Де найвищі пенсії в Україні
Найвища середня пенсія спостерігається в таких містах та областях України:
- Київ – 7 249 гривень;
- Рівненська область – 6 790 гривень;
- Донецька область – 6 662 гривень;
- Луганська область – 6 334 гривень;
- Житомирська область – 5 924 гривень.
Натомість найменші пенсії у таких областях:
- Тернопільська – 4 070 гривень;
- Чернівецька – 4 256 гривень;
- Закарпатська – 4 262 гривень.