44,5 мільярда гривень за січень: ПФУ виділив кошти на соціальні виплати

Станом на 17 січня ПФУ уже встиг виділити гроші на частину соціальних виплат. Зокрема 44,54 мільярда гривень пішло на пенсії, лікарняні й інші видатки.

Скільки ПФУ виділив грошей у січні

Тож у січні 2024 року ПФУ вже встигло профінансувати пенсії на суму 38 мільярдів гривень, з яких 7,9 мільярда виплатили через "Укрпошту", а ще 30,1 мільярда – через банки.

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Гроші виділили й на інші соціальні виплати:

субсидії та пільги – 4 681,4 мільйона гривень;

страхові виплати – 1 864 мільйонів гривень;

лікарняні – 781,2 мільйона гривень.

Де найвищі пенсії в Україні

Близько 80% українських пенсіонерів отримують пенсію через банки.

Найвища середня пенсія спостерігається в таких містах та областях України:

Київ – 7 249 гривень;

Рівненська область – 6 790 гривень;

Донецька область – 6 662 гривень;

Луганська область – 6 334 гривень;

Житомирська область – 5 924 гривень.

Натомість найменші пенсії у таких областях: