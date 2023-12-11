Свята у ногу з часом: які подарунки можна купити за криптовалюти

Наближається прекрасна пора різдвяно-новорічних свят, тож українці уже почали купувати подарунки своїм рідним та колегам. Проте цей процес може бути в рази цікавішим, якщо купувати подарунки за криптовалюти.

Цифрові валюти активно перетворюються з інструменту для інвесторів та трейдерів на спосіб для оплати товарів та послуг. І ця опція може відкрити чимало можливостей для кожного. Більше про це – у матеріалі.

Варто знати Який інструмент допоможе отримати максимум з торгівлі криптовалютами

Підготовка до свят у криптостилі

В Україні існує чимало варіантів товарів та послуг, які можна придбати за криптовалюти. Особливо напередодні справжнього святкового марафону. Ось, деякі з них:

Електроніка

Якісна та хороша техніка у сучасному світі – це не забаганка, а необхідність. Вона суттєво полегшує будні людей, а тому такий подарунок на свята дуже практичний. Тож для прихильників криптовалют є можливість розрахуватися за телефон, комп'ютер, навушники, ігрову консоль, зарядні станції, побутову техніку та багато інших товарів.

Які компанії приймають оплату в крипті: “Техно Їжак”, AVIC, Stylus, eStore, Yabluka, COMPX.

Відпочинок

Святковий період – це прекрасна можливість подбати про себе, відновити своє ментальне та фізичне здоровʼя. Вирватися у подорож на кілька днів або більше – чудовий варіант. Особливо, якщо платити криптовалютами.

На щастя, ця опція доступна як для людей, які хочуть просто обрати комфортний готель, так і вирушити у повноцінну подорож. Цифрові активи у якості платежу приймають туристичні агенції, мережі готелів та провайдери інших супутніх послуг.

Які компанії приймають оплату в крипті: JoinUp!, M1 Club Hotel, Visit Ukraine, Ribas Hotels Group.

Музика та мистецтво

Поціновувачі мистецтва, зокрема, музики, також можуть сміливо шукати подарунки, за які реально розрахуватись криптовалютами. Для прикладу, йдеться про картини та інші витвори мистецтва, адже сучасні митці та студії йдуть у ногу з часом, додавши криптовалюти до своїх систем оплати.

Які компанії приймають оплату в крипті: Kulibin Studio.

Криптовалюта

Часто виникає потреба доповнити подарунок різними дрібничками або смаколиками. Бізнеси, які працюють у цих секторах, також не нехтують криптовалютами. Ось, наприклад, можна підібрати цікаву опцію для любителів чаїв (TeaWarrior, "Лужа") або годинників (ДЕКА) тощо.

Оригінальним варіантом можуть стати подарункові картки з криптовалютою. Вони дозволяють одержувачу легко переказувати кошти на свій рахунок, за допомогою якого можна купувати різні товари або торгувати криптовалютами. Скористатися карткою можна в будь-який час, і такий подарунок не вимагає технічних знань про криптовалюту. Наприклад, карти WhiteEX використовуються для поповнення балансу на біржі WhiteBIT.

Благодійність

Цього року Україна увійшла до списку лідерів націй у світовому рейтингу благодійності, посівши другу сходинку. Адже українці доводять, що разом можна реалізувати те, що здавалося неможливим. І неважливо, чи це техніка для захисників та захисниць України, чи допомога діткам, старшим людям, притулкам для тварин. Варіантів існує безліч, зокрема, завдяки донатам криптовалюти можна привітати захисників і захисниць із різдвяними святами.

Наприклад, за допомогою сервісу Whitepay криптопожертви збирають Таблеточки, RescueNow, Дім Рональда МакДональда в Україні, Птахи Мадяра і т.д. Загалом через рішення від Whitepay зроблено донатів на суму 500 тисяч USDT за 2023 рік.

Переваги та недоліки платежів у криптовалютах

Загалом історія купівлі товарів за цифрові гроші почалася у 2010 році. Тобто всього за рік після створення біткойна, який на сьогодні є найвідомішою криптовалютою у світі. Тоді американець Ласло, запропонував на форумі в інтернеті обміняти 10 000 BTC на дві піци. Його ідею підтримав Джеремі Стердівент. Завдяки цій історичній транзакції 22 травня прихильники криптовалют святкують Bitcoin Pizza Day.

Почнемо із головних переваг криптоеквайрингу, тобто оплати товарів і послуг за допомогою криптовалюти:

Безпека – криптовалюти функціонують у децентралізованих мережах, тому ймовірність шахрайств, кібератак, підробки та інших проблем суттєво знижується;

Анонімність – для багатьох, хто прагне захистити свою конфіденційність, можливість проводити транзакції, не розкриваючи особистих даних, є дуже привабливою.

Доступність – для купівлі цифрових активів потрібен лише інтернет та наявні кошти;

Швидкість – транзакції у криптовалютах проводять без посередників, саме тому їхня швидкість висока;

Низькі комісії за транзакції.

Натомість серед недоліків оплати послуг та товарів криптовалютами відносять волатильність. Річ у тому, що вартість криптовалют може різко змінюватися під час торгів. Цю проблему частково розв’язують стейблкойни, особливістю яких є прив'язка їхньої вартості до інших активів. Наприклад, в USDT курс тримається на рівні +/- 1:1 до долара.

Також, у разі введення неправильних даних для проведення операції повернути цифрові активи не вдасться, адже вони засновані на децентралізованій системі, а тому держава не контролює процесу повернення платежів.

Ще один недолік – криптовалюти все ще не стали загальнопоширеним способом оплати в Україні та світі. Головна причина – відсутність державного регулювання у більшості країн світу. Зараз держави перебувають на різних етап адаптації в правовому полі цифрових активів. Про ключові нюанси та особливості цього процесу читайте за посиланням.

Проте варто враховувати, що сектор криптовалют стрімко розвивається, а кількість бізнесів, які адаптують цифрові валюти, зростає.

Як відбувається процес розрахунку у крипті

Спектр товарів та послуг, які можна оплатити криптовалютами, на сьогодні вражає, проте необхідно розібратися як працює цей процес. Розглянемо усі деталі та нюанси на прикладі успішної європейської криптобіржі WhiteBIT, яка, до слова, має українське коріння.

Головним інструментом криптобіржі у цьому секторі є сервіс Whitepay, який надає програмне рішення для підключення до криптоеквайрингу та є частиною екосистеми криптобіржі WhiteBIT. Опція розрахунку у криптовалюті доступна для магазинів, що співпрацюють з Whitepay як через PoS-термінали в офлайн-магазинах, так і онлайн на їхніх офіційних сайтах. Сервіс підтримує понад 140 цифрових монет, а з доступними компаніями можна ознайомитися тут.

Якщо у вас є доступні криптовалютні активи на WhiteBIT, то ви можете оплатити онлайн-покупки безпосередньо через застосунок WhiteBIT. Таким чином можна проводити відповідні транзакції у магазинах-партнерах Whitepay, а процес буде простіший і без будь-яких комісій мережі.

Щоб скористатись цією опцією, потрібно дотримуватися наступного алгоритму:

Під час оформлення замовлення на сайті магазину слід обрати оплату через сервіс Whitepaу;

Натиснути на "WhiteBIT";

Визначитися із криптовалютою та просканувати QR-код за допомогою застосунку WhiteBIT або камери телефону;

Підтвердити проведення оплати.

Оплата товарів через застосунок WhiteBIT – це один із найзручніших варіантів для оплати товарів та послуг цифровими активами. Все тому, що тут:

Автоматичне генерування ціни у бажаній криптовалюті з урахуванням поточного ринкового курсу на однойменній криптобіржі;

Система також фіксує курс терміном на 2 хвилини, що допомагає нівелювати фактор волатильності активу;

Застосунок WhiteBIT також дозволяє оплачувати покупки криптовалютою без зайвих витрат, оскільки відсутні комісії за мережу;

Дозволяє не втрачати час на конвертацію крипти у фіатні валюти (гривня, долар, євро тощо).

Цікавість до криптовалют протягом досить тривалого періоду тримається на високому рівні, а підприємці у глобальному масштабі все частіше готові впроваджувати цю технологію у свої бізнес-процеси. Зокрема, це дозволяє подбати про своїх близьких, придбавши подарунки до свят за криптовалюту.