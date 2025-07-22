Важлива інформація для споживачів газу: хто зможе підготуватися до зими за 360 гривень

Деякі українці вже починають готуватися до холодів. Таким чином вони також запобігають можливим поломкам побутового обладнання.

Як українцям підготуватися до зими?

Це допоможе заощадити кошти у майбутньому, пише 24 Канал з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

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У дописі філія повідомила, що протягом червня майже 900 родин області замовили в них перевірку та регулювання роботи своїх пристроїв:

плит;

котлів;

колонок.

У такий спосіб люди готуються до майбутніх зимових холодів, запобігають можливим поломкам побутового обладнання та зайвим витратам пов’язаним із цим,

– пояснили у тексті.

Водночас вартість технічного обслуговування всіх приладів, що пов'язані з газом, залежить від їхньої кількості. Наприклад, вартість послуг з прочисткою плити, регулюванням роботи її конфорок та змащуванням елементів приладу складе 360 гривень.

Зверніть увагу! Оформити заявку на надання послуг в Газмережах можна у всіх центрах обслуговування клієнтів або під час робіт газовиків на мережах у багатоповерхівках.