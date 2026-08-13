Уряд виділяє гроші прифронтовим регіонам: яка область отримає найбільшу суму

Уряд України виділив суму у 2,3 мільярда гривень на підтримку прифронтових регіонів. Дотації поділили між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад прифронтових громад.

Скільки коштів отримають прифронтові регіони

Наголошується, що мова йде про підтримку людей, які працюють в надзвичайно складних умовах, як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Окремо понад 36 мільйонів гривень на зарплати отримає Запорізька область. Кошти спрямують працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій.

Розподіл коштів здійснено за результатами виконання місцевих бюджетів за перше півріччя 2026 року. Про це зазначено на сайті Міністерства фінансів України.

Механізм розподілу додаткової дотації враховує потреби громад на територіях можливих і активних бойових дій, а також інших територій, що зазнали негативного впливу війни,

– йдеться на сайті відомства.

Додаткову донацію отримають:

Харківська область – 627,2 мільйона гривень (34 бюджети);

Запорізька область – 520,1 мільйона гривень (24 бюджети);

Донецька область – 409,6 мільйона гривень (28 бюджетів);

Дніпропетровська область – 314,8 мільйона гривень (20 бюджетів);

Сумська область – 206,8 мільйона гривень (24 бюджети);

Одеська область – 104,1 мільйона гривень (19 бюджетів);

Херсонська область – 39,1 мільйона гривень (17 бюджетів);

Чернігівська область – 33,5 мільйона гривень (5 бюджетів);

Миколаївська область – 12,3 мільйона гривень (9 бюджетів);

Луганська область – 6,1 мільйона гривень (4 бюджети).

Нагадаємо, що підтримку анонсували ще у червні. Наголошувалось, що попри щоденні російські обстріли, у прифронтових регіонах продовжують працювати школи, лікарні, підприємства тощо. І пріоритетом для уряду є підтримка таких українців.

Зокрема, уряд готує підтримку бізнесу в Україні після ворожих атак. Компанії зможуть отримати кредити під 10% річних.