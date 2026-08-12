Великий бізнес хочуть допустити до дешевих кредитів

Компанії зможуть отримати доступні кредити під 10% річних. Мінекономіки вже працює над відповідною програмою, пише "Інтерфакс-Україна".

Потреба в ній виникла після численних скарг великих компаній, які не можуть скористатися державною програмою "5 – 7 – 9%", оскільки вона орієнтована передусім на малий та середній бізнес.

Радник патронатної служби міністра економіки Андрій Телюпа розповів, що уряд планує використати постанову №594, щоб поширити пільгове кредитування на підприємства незалежно від їхнього розміру.

Ми хочемо використати постанову №594, щоб поширити на всі види бізнесу, незалежно від розміру, щоб великий (бізнес) теж мав змогу взяти дешевші кредити на відновлення. Тобто наразі ми підготували ці зміни, готуємо їх до "засилки",

– каже посадовець.

За його словами, над змінами працювали спільно з представниками паливної галузі та ритейлу.

Чому бізнесу потрібна допомога

Влітку 2026 року російські атаки завдали масштабних ударів по інфраструктурі українських компаній. Серед цілей були логістичні центри, склади та виробничі об'єкти великих ритейлерів і виробників.

Через атаки суттєвих втрат зазнали, зокрема, Rozetka, "Епіцентр", "Сільпо", Novus, "Нова пошта" та MTI Group. Збитки бізнесу оцінюють у сотні мільйонів доларів.

У таких умовах питання доступного кредитування для великих компаній стає не лише питанням розвитку, а й способом швидше відновити зруйновані потужності, повернути робочі місця та не допустити перебоїв із постачанням товарів.



