Большой бизнес хотят допустить к дешевым кредитам

Компании смогут получить доступные кредиты под 10% годовых. Минэкономики уже работает над соответствующей программой, пишет "Интерфакс-Украина".

Потребность в ней возникла после многочисленных жалоб больших компаний, которые не могут воспользоваться государственной программой "5–7–9%", поскольку она ориентирована прежде всего на малый и средний бизнес.

Советник патронатной службы министра экономики Андрей Телюпа рассказал, что правительство планирует использовать постановление № 594, чтобы распространить льготное кредитование на предприятия независимо от их размера.

Мы хотим использовать постановление № 594, чтобы распространить его на все виды бизнеса, независимо от размера, чтобы большой бизнес тоже имел возможность взять более дешевые кредиты на восстановление. То есть сейчас мы подготовили эти изменения, готовим их к "отправке",

– говорит чиновник.

По его словам, над изменениями работали совместно с представителями топливной отрасли и ритейла.

Почему бизнесу нужна помощь

Летом 2026 года российские атаки нанесли масштабные удары по инфраструктуре украинских компаний. Среди целей были логистические центры, склады и производственные объекты больших ритейлеров и производителей.

В результате атак существенные потери понесли, в частности, Rozetka, "Эпицентр", "Сильпо", Novus, "Новая почта" и MTI Group. Убытки бизнеса оцениваются в сотни миллионов долларов.

В таких условиях вопрос доступного кредитования для больших компаний становится не только вопросом развития, но и способом быстрее восстановить разрушенные мощности, вернуть рабочие места и не допустить перебоев с поставками товаров.