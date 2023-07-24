Підвищення пенсійного віку: чому українцям доведеться працювати більше

Існує ймовірність, що після закінчення повномасштабної війни для українців можуть збільшити пенсійний вік, чого не робили вже 6 років. На це є декілька причин.

Чому пенсійний вік ще досі не підняли

Ще 2016 року МВФ наполягав, щоб Україна підвищила пенсійний вік, але цього не сталося через небажання влади забирати у людей можливість виходити на відпочинок у 60 років. Натомість наступного року був запроваджений віковий коридор, тобто нині на пенсію можна вийти у 60, 62 та 65 років. Також розмір майбутніх виплат скоротили на 25%.

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Раніше при наявності стажу 35 років і середній заробітній платі люди могли отримувати 5,7 тисячі гривень пенсії, з 2017 року за таких умов ця сума становить – 4,3 тисячі гривень. Тобто за кожен відпрацьований рік можна було претендувати на 1,35% розрахункового заробітку, зараз – лише 1%.

У профільному комітеті Ради повідомили, що до кінця війни це питання не порушуватимуть, але без такого рішення не обійтися. Є два варіанти, або пенсійний вік підвищать у 2028 році, або одразу після завершення війни. Все залежатиме від наступних чинників:

ситуації на ринку праці;

демографічної ситуації;

вимог міжнародних кредиторів України.

Цього року, щоб на пенсію у 60 років потрібно мати 30 років стажу, натомість у середньому українці мають 32 роки. Проте щороку вимоги до стажу зростають і вже у 2028 році потрібно буде мати 35 років стажу.

Чому потрібно підвищити пенсійний вік

Після завершення війни Україну чекатиме довгий період відновлення. Враховуючи те, що демографи не прогнозують покращення ситуації, виходить, що нині виплати пенсіонерам забезпечують військові, які платять податки.

Також варто зазначити, що кількість працюючих пенсіонерів на рівні один до одного. Тобто тепер на кожного українця припадає одна людина на законному відпочинку. Тож, якщо людина отримує зарплату 6 700 гривень – її соціальний внесок становить 1 474 гривень в той час, як мінімальна пенсія – 2 093 гривень.

Жителі ЄС в середньому виходять на пенсію чоловіки у 64,3 року, а жінки – 63,5 року.

Перед владою стоятимуть такі складнощі: