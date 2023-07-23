Які доплати чекають на українців у серпні
Такі виплати раніше надавалися до Дня Перемоги (5 травня) для ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Проте тепер такі виплати передбачені до Дня Незалежності України (24 серпня), а список їх отримувачів розширений.
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Поки не відомо на яку суму можуть розраховувати українці, але вони навряд чи будуть меншими ніж у 2021 році, а саме:
- особам з інвалідністю І групи – 4 421 гривні;
- II групи – 3 906 гривень;
- III групи – 3 391 гривні;
- учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;
- особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;
- членам сімей загиблих – 966 гривень;
- учасникам війни – 612 гривні.
Хто отримав надбавки до пенсії у липні
У липні пенсію проіндексували для 19 419 осіб, які вийшли відпочинок за спеціальними законами. Середній розмір доплати становив 1 021 гривню.
Розмір підвищення виглядав наступним чином:
- 16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;
- 659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;
- 1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;
- 197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.