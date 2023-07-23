Какие доплаты ждут украинцев в августе
Такие выплаты ранее предоставлялись ко Дню Победы (5 мая) для ветеранов и жертв нацистских преследований. Однако теперь такие выплаты предусмотрены Днем Независимости Украины (24 августа), а список их получателей расширен.
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Пока неизвестно на какую сумму могут рассчитывать украинцы, но они вряд ли будут меньше, чем в 2021 году, а именно:
- лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривны;
- II группы – 3 906 гривен;
- III группы – 3391 гривны;
- участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривны;
- членам семей погибших – 966 гривен;
- участникам войны – 612 гривны.
Кто получил надбавки к пенсии в июле
В июле пенсию проиндексировали для 19 419 человек, вышедших отдых по специальным законам. Средний размер доплаты составил 1021 гривну.
Размер повышения выглядел следующим образом:
- 16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;
- 659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;
- 1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 гривны;
- 197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.