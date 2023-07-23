Какие доплаты ждут украинцев в августе

Такие выплаты ранее предоставлялись ко Дню Победы (5 мая) для ветеранов и жертв нацистских преследований. Однако теперь такие выплаты предусмотрены Днем Независимости Украины (24 августа), а список их получателей расширен.

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Пока неизвестно на какую сумму могут рассчитывать украинцы, но они вряд ли будут меньше, чем в 2021 году, а именно:

лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривны;

II группы – 3 906 гривен;

III группы – 3391 гривны;

участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;

лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривны;

членам семей погибших – 966 гривен;

участникам войны – 612 гривны.

Напомним! Эта выплата одноразовая и предоставляется ежегодно в честь национального праздника.

Кто получил надбавки к пенсии в июле

В июле пенсию проиндексировали для 19 419 человек, вышедших отдых по специальным законам. Средний размер доплаты составил 1021 гривну.

Размер повышения выглядел следующим образом: