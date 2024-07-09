Проблеми з цінами та логістикою: до чого може призвести зростання ціни пального

Експерти вважають, що підвищення акцизів на пальне, яке ініціює влада, призведе до здорожчання усіх товарів та послуг. А це, своєю чергою, вичерпує ресурси держави та несприятливо впливає на економіку.

Зростання акцизу призведе до проблем

Голова руху "SaveФОП" Сергій Доротич заявив, що передусім зростання акцизу призведе до перебоїв у логістиці.

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Вже сьогодні ми маємо пальне у роздріб дорожче, ніж, наприклад, у сусідніх Румунії й Болгарії. Це при нашому рівні економіки – просто цвях у домовину підприємства і вимивання останніх копійок з гаманців українців,

– вважає експерт.

Україна вже стикається з величезною проблемою у сфері транспортних перевезень через мобілізацію та міграцію, що призводить до катастрофічної нестачі водіїв. Через це тарифи на перевезення вантажів зростають в арифметичній прогресії, пояснює експерт. До цього додається підвищена вартість палива.

Експерт наголосив, що здорожчання пального призведе до підвищення цін на всі товари та послуги, що запустить новий виток інфляції й може остаточно добити економіку.

Це просто здорожчання в кінцевому випадку роздрібної ціни на товари та послуги. А в сьогоднішніх українських реаліях – це просто добити конаючу економіку і добити українців, які вже зневірені й знекровлені. Нічого гарного з цього не буде,

– стверджує експерт.

Рада прийняла у першому читанні закон, що підвищить ціни на пальне. Відповідно до нього бензин подорожчає мінімум на 1,5 гривні за літр, а дизельне пальне – на 2 гривні за літр. У травні 2022 року бензин коштував 25 гривень за літр. Від початку повномасштабного вторгнення це підвищення стане вже третім.