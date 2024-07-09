Проблеми з цінами та логістикою: до чого може призвести зростання ціни пального
Джерело:"РБК-Україна"
Експерти вважають, що підвищення акцизів на пальне, яке ініціює влада, призведе до здорожчання усіх товарів та послуг. А це, своєю чергою, вичерпує ресурси держави та несприятливо впливає на економіку.
Зростання акцизу призведе до проблем
Голова руху "SaveФОП" Сергій Доротич заявив, що передусім зростання акцизу призведе до перебоїв у логістиці.
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Вже сьогодні ми маємо пальне у роздріб дорожче, ніж, наприклад, у сусідніх Румунії й Болгарії. Це при нашому рівні економіки – просто цвях у домовину підприємства і вимивання останніх копійок з гаманців українців,
– вважає експерт.
Україна вже стикається з величезною проблемою у сфері транспортних перевезень через мобілізацію та міграцію, що призводить до катастрофічної нестачі водіїв. Через це тарифи на перевезення вантажів зростають в арифметичній прогресії, пояснює експерт. До цього додається підвищена вартість палива.
Експерт наголосив, що здорожчання пального призведе до підвищення цін на всі товари та послуги, що запустить новий виток інфляції й може остаточно добити економіку.
Це просто здорожчання в кінцевому випадку роздрібної ціни на товари та послуги. А в сьогоднішніх українських реаліях – це просто добити конаючу економіку і добити українців, які вже зневірені й знекровлені. Нічого гарного з цього не буде,
– стверджує експерт.