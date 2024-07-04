Нові акцизи на пальне в Україні

Комітет схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне в Україні. Законопроєкт про підняття акцизу на пальне мав набрати чинності ще 1 липня.

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Втім, акцизи таки зростуть, проте з 1 вересня 2024 року. Тобто, ставки акцизів на пальне в Україні підвищаться, залежно від виду пального:

на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів;

на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів;

на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 євро за 1 000 літрів.

Зауважте! Відповідно, ціни на українських АЗС впродовж року можуть зрости на орієнтовно 1,5 – 2 гривні за літр: бензин – до 57,42 гривні за літр, а дизельне пальне – до 55,58 гривні за літр.

А також, вже з 1 січня 2028 року ставки акцизів будуть наступними: