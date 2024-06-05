Чому піднімуться ціни на пальне
- Першою причиною підняття цін на пальне є те, що законодавство України наближається до законодавства Євросоюзу щодо акцизних податків.
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- Другою причиною стане запровадження справедливої акцизної політики.
Як пояснив для 24 Каналу експерт Сергій Куюн, з кожного кілометра шляху буде сплачуватись єдиний рівний податок, незалежно від того, на якому паливі їде машина.
І я вважаю, що на сьогодні це дуже справедливо. Не розумію, чому з акцизу того, хто їде на газу, купляють лише один бронежилет для військового, а з акцизу тих, хто проїхав такий же кілометр на бензині, – чотири бронежилети.
Експерт додає, що трагічних наслідків від такого підняття не буде. Навпаки, до кінця року держбюджет буде поповнений на 37 мільярдів гривень, щоб зберегти фінансування оборони.
Тож з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року відбуватиметься щорічне збільшення ставок відповідно до законопроєкту. З 1 січня 2028 року вони становитимуть:
- на бензин – 359 євро за 1 000 літрів,
- на дизпальне – 330 євро за 1 000 літрів,
- на автогаз – 277 євро за 1 000 літрів.
Як збільшуватиметься акциз на пальне з 2024 по 2028 роки / Скриншот з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка
Яка буде вартість на бензин та дизпальне влітку 2024
Водночас у 2024 році ставки зростуть від 164 євро до 242,60 євро, залежно від виду пального:
- на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів,
- на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів,
- на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 164 євро за 1 000 літрів.
Відповідно, ціни на українських АЗС впродовж року можуть додати в ціні орієнтовно ще на 1,5 – 2 гривні:
- бензин – до 57,42 гривні,
- дизпальне – до 55,58 гривні,
- автогаз – 32,84 гривні.
На скільки може зрости літр пального в Україні / Скриншот з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка
У кінцевому результаті з 2028 року для українців середні ціни на бензин та дизель стануть майже тотожними – до 63,40 гривні за літр. Водночас автогаз сягатиме до 40 гривень за літр.
Як пояснює Сергій Куюн, одразу очікувати, що вартість пального зросте, не варто. Все через те, що ціна на пальне складається не лише з акцизного податку. Наприклад, 30% – це податок, а решта 50 – 60% – це закупівельна вартість.
Зараз на ринку ситуація: коли закупівельна вартість падає, однак акциз зростає. Відповідно, на кінцевому ціннику це не позначиться,
– каже він.
Що з цінами на пальне у червні
Станом на 4 червня, за даними "Консалтингової групи А-95", за літр пального доведеться віддати:
- Бензин А-95 – 56,04 гривні,
- Бензин А-92 – 52,56 гривні,
- Дизпальне – 52,61 гривні,
- Газ автомобільний – 26,66 гривні.