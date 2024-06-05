Почему поднимутся цены на топливо

Первой причиной поднятия цен на топливо является то, что законодательство Украины приближается к законодательству Евросоюза относительно акцизных налогов.

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Обратите внимание! Речь идет о ставках акцизного налога, которые с 1 июля 2024 года вырастут.

Второй причиной станет введение справедливой акцизной политики.

Как объяснил для 24 Канала эксперт Сергей Куюн, с каждого километра пути будет платиться единый равный налог, независимо от того, на каком топливе едет машина.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" И я считаю, что на сегодня это очень справедливо. Не понимаю, почему с акциза того, кто едет на газу, покупают только один бронежилет для военного, а с акциза тех, кто проехал такой же километр на бензине, – четыре бронежилета.

Важно! В последний момент было решено увеличить поднятие акцизов на газ. Вместо акциза в 70 евро он в 2028 году вырастет до 277 евро за 1 000 литров.

Эксперт добавляет, что трагических последствий от такого поднятия не будет. Наоборот, до конца года госбюджет будет пополнен на 37 миллиардов гривен, чтобы сохранить финансирование обороны.

Таким образом, с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года будет происходить ежегодное увеличение ставок в соответствии с законопроектом. С 1 января 2028 года они составят:

на бензин – 359 евро за 1 000 литров,

на дизтопливо – 330 евро за 1 000 литров,

на автогаз – 277 евро за 1 000 литров.



Как будет увеличиваться акциз на топливо с 2024 по 2028 годы / Скриншот из телеграм-канала нардепа Ярослава Железняка

Какая будет стоимость на бензин и дизтопливо летом 2024 года

В то же время в 2024 году ставки вырастут от 164 евро до 242,60 евро, в зависимости от вида топлива:

на бензины – до 242,60 евро за 1 000 литров ,

, на дизельное топливо – до 177,60 евро за 1 000 литров ,

, на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 164 евро за 1 000 литров.

Соответственно, цены на украинских АЗС в течение года могут прибавить в цене ориентировочно еще на 1,5 – 2 гривны:

бензин – до 57,42 гривны,

дизтопливо – до 55,58 гривны,

автогаз – 32,84 гривны.

Интересно! В течение 4 лет рост средней цены для бензина составит где-то 1,5 гривны, для дизеля – почти 2 гривны, а для автогаза – 5,8 гривны до 31 декабря 2024 года, а с 1 января 2025 года – 1,4 гривны.



На сколько может вырасти литр горючего в Украине / Скриншот из телеграм-канала нардепа Ярослава Железняка

В конечном итоге с 2028 года для украинцев средние цены на бензин и дизель станут почти тождественными – до 63,40 гривны за литр. В то же время автогаз будет достигать до 40 гривен за литр.

Важно! Все выше расчеты осуществлены по курсу евро в 42,8 гривны, 20% НДС и неизменных закупочных цен на топливо.

Как объясняет Сергей Куюн, сразу ожидать, что стоимость топлива возрастет, не стоит. Все потому, что цена на топливо состоит не только из акцизного налога. Например, 30% – это налог, а остальные 50 – 60% – это закупочная стоимость.

Сейчас на рынке ситуация: когда закупочная стоимость падает, однако акциз растет. Соответственно, на конечном ценнике это не скажется,

– говорит он.

Что с ценами на топливо в июне

По состоянию на 4 июня, по данным "Консалтинговой группы А-95", за литр топлива придется отдать: