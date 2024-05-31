Существенно ли подорожало топливо в Украине
Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Пендзин, украинцы уже пережили два поднятия цен на топливо с начала полномасштабного вторжения.
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- Первый раз – поднятие налогов на топливо до 7% НДС и акциза до 100 евро за 1 тысячу литров.
- Второй раз произошел в июле 2023 года – акцизы на топливо были установлены в диапазоне от почти 140 евро до 213 евро и 20% НДС.
Поэтому Пендзин напоминает, что в мае 2022 года стоимость топлива в среднем была лишь на 5 – 6 гривен меньше по сравнению с аналогичным периодом теперь.
Тогда в стоимость топлива не входили ни налог на добавленную стоимость, ни акциз, но цена все равно была на уровне 50 гривен за литр.
Что будет с ценами в июне
С 1 июля в Украине увеличат снова ставки акцизного налога на топливо. Так что средняя стоимость горючего, вероятнее всего, вырастет на 1,5 гривны за литр.
В то же время экономист Олег Пендзин добавляет, что такой рост цены ничего принципиально не изменит на рынке.
В июне не стоит ожидать ажиотажа на топливо,
– говорит он.
На сегодня цены составляют:
- Бензин А-95 – 55,98 гривны за литр,
- Бензин А-92 – 52,39 гривны за литр,
- Дизельное топливо – 52,73 гривны за литр,
- Газ автомобильный – 26,67 гривны за литр.