Чи суттєво подорожчало пальне в Україні

Як розповів 24 Каналу економіст Олег Пендзин, українці вже пережили два підняття цін на пальне від початку повномасштабного вторгнення.

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Перший раз – підняття податків на пальне до 7% ПДВ й акцизу до 100 євро за 1 тисячу літрів.

підняття податків на пальне до 7% ПДВ й акцизу до 100 євро за 1 тисячу літрів. Другий раз відбувся у липні 2023 року – акцизи на пальне були встановлені в діапазоні від майже 140 євро до 213 євро та 20% ПДВ.

Відтак Пендзин нагадує, що у травні 2022 року вартість пального в середньому була лише на 5 – 6 гривень меншою порівняно з аналогічним періодом тепер.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тоді у вартість пального не входили ані податок на додану вартість, ані акциз, але ціна все одно була на рівні 50 гривень за літр.

Що буде з цінами у червні

З 1 липня в Україні збільшать знову ставки акцизного податку на пальне. Таким чином, середня вартість пального, найімовірніше, зросте на 1,5 гривні за літр.

Водночас економіст Олег Пендзин додає, що таке зростання ціни нічого принципово не змінить на ринку.

У червні не варто очікувати ажіотажу на пальне,

– каже він.

Зауважте! Станом на 31 травня, за даними "Мінфіну", ціни на пальне коливається від понад 52 гривень до майже 56 гривень за літр, залежно від виду пального.

На сьогодні ціни становлять: