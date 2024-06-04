Чому після тарифу на світло зросте й тариф на газ

Експерт Святослав Павлюк у розмові з 24 Каналом зауважив, що після новин про підвищення тарифу на електроенергію, варто очікувати росту цін й на газ.

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За словами експерта ситуація із підвищенням тарифів досягла своєї кульмінаційної точки. Держава через різні механізми, а саме ПСО (покладання спеціальних обов'язків), "повимивала" усі оборотні гроші з Енергоатому, "Нафтогазу", Укренерго та інших компаній.

Що таке ПСО Це покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

За словами Павлюка, в Україні рівень споживання впав на 40% від початку повномасштабного вторгнення. Ймовірно, навіть більше.

Святослав Павлюк Експерт із питань енергоефективності Ми увійшли у ситуацію, коли споживання газу зменшилося до рівня того обсягу, який видобувають в Україні. І це не є заслугою бурильників, які почали видобувати більше газу. Це обставини руйнування міст та промисловості.

Саме через це Україна перестала залежати від імпорту енергоносіїв. Але якщо зараз вугільну теплову генерацію, яку обстрілюють росіяни, замінювати розподільною газовою генерацією, тоді це означатиме залучення додаткових турбінних машин електрогенерації та іншого обладнання. Відповідно, знадобиться більше газу, який потрібно імпортувати.

Це означає, що ми знову "сядемо на імпорт", що у нас на ринку знову буде дефіцит й з'явиться проблема з наявністю,

– пояснює Павлюк.

Якою повинна бути ціна за газ

Святослав Павлюк наголошує на тому, що тариф на газ в Україні має відповідати ринковій ціні, котра гарантується паритетом цін з Євросоюзом. На сьогодні бізнес в середньому платить десь до 18 гривень за кубометр газу.

Ми є енергозалежною країною, яка імпортує енергоносії. І саме тому ми будемо залежати від імпортної ціни на світовому ринку,

– додає експерт.

Які зараз тарифи на газ в Україні

Тариф на газ для підприємств від "Нафтогазу", станом на 1 червня, становить 15,4 гривні за кубометр.

Водночас ціна для підприємств від ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – вже 17,5 гривні за кубометр.

Важливо! Ціни за комунальні послуги в Україні не є низькими, вони є де-факто дотаційними. Таким чином, за різницю в цінах хтось платить.

Сьогоднішня вартість абсолютно не сприяє тому, щоб мотивувати людей щось робити, а також не сприяє доходам бюджету, котрі можна б переорієнтувати на енергоефективність, вважає Павлюк.

Водночас як пояснює експерт, при впровадженні підвищення тарифів треба подбати й про те, аби підвищилася доступність фінансування різних механізмів енергоефективності. Це для того, щоб скоротити потреби в теплі.

В масштабах країни це абсолютно проігнорована частина. Програми енергоефективності у нас просто настільки мізерні, що їх на загальному фоні навіть не видно,

– зауважує Павлюк.

Чекати "обвалу" – погана стратегія

Ще у квітні очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив, що ціна на газ для домогосподарств залишиться незмінною щонайменше ще на один рік. Тобто період дії тарифу у 7,96 гривні за кубометр газу триватиме до 30 квітня 2025 року включно.

Однак, на думку Святослава Павлюка, ситуація з тарифом на газ може повторити нещодавні події з ціною на світло, коли борги за електроенергію сягнули сотні мільярдів й довелося запроваджувати нову ціну для населення.

Тут буде та сама ситуація, коли воно все не обвалиться. У мене таке враження, що це погана стратегія, але вже як є,

– каже він.

Нагадуємо! До загальної вартості тарифу на газ додається ще вартість транспортування, націнка постачальника та вартість доставки. Ціни на ці послуги також можуть змінюватися, а отже, зростатиме й загальний тариф.

Скільки платитимуть українці за світло впродовж року

З 1 червня вартість електроенергії для побутових споживачів зросла майже вдвічі – з 2,64 гривні до 4,32 гривні за кіловат-годину.

Ціна буде чинна до 30 квітня 2025 року. Після закінчення дії терміну можливий новий перегляд тарифу.

Крім того, ще раніше зросли тарифи на світло для бізнесу:

В травні щодо квітня – десь на 24 – 26%,

З червня щодо травня – ще на 25% орієнтовно.

Цікаво! Як пояснюють в Міненерго, ринкова вартість світла становить понад 7,5 гривні за кіловат-годину. А тариф, який діє в Україні зараз, дозволить провести необхідну ремонтну кампанію на енергооб’єктах після масових обстрілів росіян.

Тариф на воду вже виріс з 1 червня

Для непобутових споживачів

В Нацкомісії Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) повідомили, що з 1 червня для непобутових споживачів тариф на воду зросте вперше з 2022 року. Водночас для кожного регіону вода подорожчає по-різному.

Для Києва тариф на водопостачання зріс приблизно на 50%, а водовідведення – на 60%.

У Львові водопостачання подорожчало на 39%, відведення – на 43%.

Для Харкова тарифи залишаться незмінними.

Цікаво знати! Не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП. Невеликим підприємствам без ліцензії від комісії тариф встановлює місцева влада.

Для побутових споживачів

Варто додати, що для побутових споживачів вартість води не зросте. У 2023 році Нацкомісія намагалася підвищити тарифи. Ціни мали зрости в середньому на 32%, але рішення про таке підвищення скасували.

На сьогодні ціна за один куб води коливається по регіонах від 24,5 до майже 46 гривень. Населення найдешевше платить за воду на Харківщині, а найдорожче – на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.