Чи будуть нові тарифи на газ

Експерт із питань енергоефективності Святослав Павлюк написав, що після зростання вартості електроенергії, також можуть зрости ціни і на газ.

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Святослав Павлюк Експерт із питань енергоефективності Додаткова новина, якої слід очікувати — ріст ціни і на газ. З розбудовою розподіленої генерації електроенергії країні треба замістити вугілля розбитих ТЕС газом, і дуже хиткий баланс, який ми маємо сьогодні — буде вимагати додаткових обсягів палива, його прийдеться імпортувати за вищою ціною.

Також він наголосив, що плюсом підвищення тарифу є вирівнювання цінових сигналів для споживачів, які перестануть вкладати гроші в "безнадійні технології опалення" і почнуть задумуватися над енергоефективністю.

Безумовним мінусом — є те, що це підвищення прийшло тоді, коли вимито вже всі резерви і ресурси енергетичних компаній — і вони нарівні з перервами генерації електроенергії, стабільно генерують колосальні збитки. Ну, а населення за десятиліття звикло до дотацій на рівні 60% ціни — як до нормальної і звичної практики. Ну, і програм підтримки енергоефективності у нас кіт наплакав,

– написав експерт.

Зверніть увагу! Збільшення тарифу на електроенергію не означає, що взимку Україні вдасться уникнути відключень світла.

Які зараз тарифи на газ

Нині основний тариф на газ становить – 7,96 гривні за кубометр, адже понад 90% населення України користується послугами постачальника "Нафтогаз". Проте у інших компаній ціна може бути зовсім іншою.