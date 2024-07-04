Новые акцизы на топливо в Украине

Комитет одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на топливо в Украине. Законопроект о повышении акциза на топливо должен был вступить в силу еще 1 июля.

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Впрочем, акцизы таки вырастут, однако с 1 сентября 2024 года. То есть, ставки акцизов на топливо в Украине повысятся, в зависимости от вида топлива:

на бензины – до 242,60 евро за 1 000 литров;

на дизельное топливо – до 177,60 евро за 1 000 литров;

на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 евро за 1 000 литров.

Заметьте! Соответственно, цены на украинских АЗС в течение года могут вырасти на ориентировочно 1,5 – 2 гривны за литр: бензин – до 57,42 гривны за литр, а дизельное топливо – до 55,58 гривны за литр.

А также, уже с 1 января 2028 года ставки акцизов будут следующими: