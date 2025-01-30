НБУ хоче відновити довіру до гривні через підвищення облікової ставки

Підвищення облікової ставки НБУ до 14,5% у січні 2025 року може зміцнити довіру до гривні. Це також може зменшити мотивацію громадян і бізнесу купувати долари.

Зростання облікової ставки

Про це заявив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Ставку підвищують, аби знизити тиск на валютний ринок, стабілізувати інфляційні очікування та запобігти стрибкам цін.

Посилення політики збільшить впевненість економічних агентів у готовності НБУ стримати інфляцію,

– каже експерт.

За його словами, на курс гривні найбільше вплинули валютні інтервенції НБУ. Попри сезонне зростання попиту на валюту, курс гривні до долара ослаб лише на 1%.

Стримування інфляції

Завдання забезпечення стійкості валютного ринку залишається пріоритетним для НБУ, оскільки це важливий фактор у стримуванні інфляції та поверненні її до цільового рівня 5% у найближчі роки.

За словами Володимира Лепушинського, підвищення облікової ставки спрямоване на захист гривневих заощаджень від інфляції та допоможе зменшити тиск на валютний ринок і міжнародні резерви.

Натомість якби монетарна політика НБУ не спрямовувалася на боротьбу з інфляцією і гривня втратила б довіру, то на валютному ринку опинилися б не лише ті кошти, які зараз зберігаються у гривневих депозитах та ОВДП, а і кошти з поточних рахунків. Тому що навіщо випробовувати долю, якщо завтра гарантовано буде дорожче? Підвищення облікової ставки дасть змогу навіть не розглядати такий сценарій,

– пояснює представник НБУ.

Підвищення ставки, на його думку, усуває цей ризик, і в українців не буде підстав очікувати подальшого знецінення гривні.