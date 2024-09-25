Чому МВФ може наполягати на підвищенні ПДВ в Україні

Міжнародний валютний фонд може вимагати від України підвищення ПДВ. Яка ймовірність такого розвитку подій, читайте далі.

У якому разі ПДВ в Україні може зрости

Як повідомила Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, у разі зростання витрат у бюджеті 2025 року без відповідного збільшення доходів, МВФ може вимагати від України підвищення ПДВ. Про це повідомляє ЕП.

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У цьому контексті, у разі збільшення витрат, МВФ вимагатиме підвищення ставки ПДВ на два відсоткових пункти.

Роксолана Підласа Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Зокрема, в нас є розуміння, що в разі збільшення видатків, які не покриті реальними доходами, МВФ вимагатиме від України збільшення ПДВ щонайменше на 2 відсоткових пункти.

Вона зазначила, що в бюджеті на 2025 рік суттєвих змін не передбачено, а проєкт уже погоджено з Міжнародним валютним фондом.